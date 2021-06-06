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Стало известно, в каких зарубежных странах больше всего слушают Пушкина

Стало известно, в каких зарубежных странах больше всего слушают Пушкина - РИА Новости, 06.06.2021

Стало известно, в каких зарубежных странах больше всего слушают Пушкина

Произведения Александра Пушкина, которые пользуются огромной популярностью в России, также много слушают за рубежом, больше всего в Турции, Мексике и Швеции,... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T07:07

2021-06-06T07:07

2021-06-06T07:10

культура

россия

федор достоевский

александр пушкин

финляндия

норвегия

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Произведения Александра Пушкина, которые пользуются огромной популярностью в России, также много слушают за рубежом, больше всего в Турции, Мексике и Швеции, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса аудиокниг Storytel.Шестого июня, в день рождения поэта Александра Пушкина отмечается Международный день русского языка."Больше всего Пушкина слушают в Турции, Мексике, Швеции, Норвегии и Индии. Однако популярность его в других странах несравнима с любовью к великому поэту на родине. Он был и остается исконно русским поэтом", - говорится в сообщении Storytel.В России самым популярным произведением Пушкина, как отметили в пресс-службе, уже много лет подряд остаётся роман в стихах "Евгений Онегин", который занимает второе место в общем поэтическом рейтинге среди всех произведений, уступив лишь "Божественной комедии" итальянца Данте Алигьери.Самые популярные произведения Пушкина в аудиоформате в мире - так называемые "маленькие трагедии": "Скупой рыцарь", "Каменный гость", "Моцарт и Сальери", именно их больше всего слушает турецкая аудитория. Мексиканцы и испанцы отдают предпочтение "Капитанской дочке" и "Пиковой даме", на английском языке самым популярным произведением стал "Евгений Онегин", которого слушают в Швеции, Норвегии, Финляндии, Болгарии и Польше.Кроме того, популярностью у иностранцев пользуются "Анна Каренина" и "Война и мир" Льва Толстого, "Преступление и наказание" Федора Достоевского, а также "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, заключили в пресс-службе сервиса.

https://ria.ru/20210401/kniga-1603746284.html

россия

финляндия

норвегия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федор достоевский, александр пушкин, финляндия, норвегия