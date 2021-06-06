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Культура
https://ria.ru/20210606/pushkin-1735843232.html
Стало известно, в каких зарубежных странах больше всего слушают Пушкина
Стало известно, в каких зарубежных странах больше всего слушают Пушкина - РИА Новости, 06.06.2021
Стало известно, в каких зарубежных странах больше всего слушают Пушкина
Произведения Александра Пушкина, которые пользуются огромной популярностью в России, также много слушают за рубежом, больше всего в Турции, Мексике и Швеции,... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T07:07
2021-06-06T07:10
культура
россия
федор достоевский
александр пушкин
финляндия
норвегия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Произведения Александра Пушкина, которые пользуются огромной популярностью в России, также много слушают за рубежом, больше всего в Турции, Мексике и Швеции, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса аудиокниг Storytel.Шестого июня, в день рождения поэта Александра Пушкина отмечается Международный день русского языка."Больше всего Пушкина слушают в Турции, Мексике, Швеции, Норвегии и Индии. Однако популярность его в других странах несравнима с любовью к великому поэту на родине. Он был и остается исконно русским поэтом", - говорится в сообщении Storytel.В России самым популярным произведением Пушкина, как отметили в пресс-службе, уже много лет подряд остаётся роман в стихах "Евгений Онегин", который занимает второе место в общем поэтическом рейтинге среди всех произведений, уступив лишь "Божественной комедии" итальянца Данте Алигьери.Самые популярные произведения Пушкина в аудиоформате в мире - так называемые "маленькие трагедии": "Скупой рыцарь", "Каменный гость", "Моцарт и Сальери", именно их больше всего слушает турецкая аудитория. Мексиканцы и испанцы отдают предпочтение "Капитанской дочке" и "Пиковой даме", на английском языке самым популярным произведением стал "Евгений Онегин", которого слушают в Швеции, Норвегии, Финляндии, Болгарии и Польше.Кроме того, популярностью у иностранцев пользуются "Анна Каренина" и "Война и мир" Льва Толстого, "Преступление и наказание" Федора Достоевского, а также "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, заключили в пресс-службе сервиса.
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россия, федор достоевский, александр пушкин, финляндия, норвегия

Стало известно, в каких зарубежных странах больше всего слушают Пушкина

07:07 06.06.2021 (обновлено: 07:10 06.06.2021)
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкФрагмент картины "Александр Сергеевич Пушкин" работы художника Петра Кончаловского
Фрагмент картины Александр Сергеевич Пушкин работы художника Петра Кончаловского - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Произведения Александра Пушкина, которые пользуются огромной популярностью в России, также много слушают за рубежом, больше всего в Турции, Мексике и Швеции, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса аудиокниг Storytel.
Шестого июня, в день рождения поэта Александра Пушкина отмечается Международный день русского языка.
"Больше всего Пушкина слушают в Турции, Мексике, Швеции, Норвегии и Индии. Однако популярность его в других странах несравнима с любовью к великому поэту на родине. Он был и остается исконно русским поэтом", - говорится в сообщении Storytel.
В России самым популярным произведением Пушкина, как отметили в пресс-службе, уже много лет подряд остаётся роман в стихах "Евгений Онегин", который занимает второе место в общем поэтическом рейтинге среди всех произведений, уступив лишь "Божественной комедии" итальянца Данте Алигьери.
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Самые популярные произведения Пушкина в аудиоформате в мире - так называемые "маленькие трагедии": "Скупой рыцарь", "Каменный гость", "Моцарт и Сальери", именно их больше всего слушает турецкая аудитория. Мексиканцы и испанцы отдают предпочтение "Капитанской дочке" и "Пиковой даме", на английском языке самым популярным произведением стал "Евгений Онегин", которого слушают в Швеции, Норвегии, Финляндии, Болгарии и Польше.
Кроме того, популярностью у иностранцев пользуются "Анна Каренина" и "Война и мир" Льва Толстого, "Преступление и наказание" Федора Достоевского, а также "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, заключили в пресс-службе сервиса.
 
КультураРоссияФедор ДостоевскийАлександр ПушкинФинляндияНорвегия
 
 
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