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В Новосибирской области при падении монтажной корзины погиб человек
В Новосибирской области при падении монтажной корзины погиб человек - РИА Новости, 06.06.2021
В Новосибирской области при падении монтажной корзины погиб человек
Монтажная корзина сорвалась со стрелы автовышки в Новосибирской области, один из находившихся в ней мужчин погиб, другой получил травмы, сообщает в воскресенье... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T13:11
2021-06-06T13:23
коченевский район
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 6 июн – РИА Новости. Монтажная корзина сорвалась со стрелы автовышки в Новосибирской области, один из находившихся в ней мужчин погиб, другой получил травмы, сообщает в воскресенье СУСК по Новосибирской области.В управлении пояснили, что в минувшую субботу 24-летний молодой человек со своим 25-летним знакомым в селе Новокремлевское Коченевского района при помощи автовышки, оборудованной телескопической стрелой с монтажной корзиной, пилили деревья."При выполнении указанных работ телескопическая стрела с монтажной корзиной, где находились молодые люди, сорвалась, в результате чего 24-летний молодой человек от полученных травм скончался на месте, а его знакомый с различными травмами был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в ГБУЗ НСО "Коченевская ЦРБ" для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.По данному факту Коченевский межрайонный следственный отдел СУСК по Новосибирской области проводит доследственную проверку."Следователем установлено, что контракт на спиливание деревьев был заключен между Администрацией села Новокремлевское Коченевского района Новосибирской области и ООО "Агропромэнерго" в лице директора, который, в свою очередь, заключил договор субподряда с физическим лицом – потерпевшим, на осуществление спиливания деревьев, указанных в контракте с администрацией", - сообщили в управлении.Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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коченевский район, новосибирская область, происшествия

В Новосибирской области при падении монтажной корзины погиб человек

13:11 06.06.2021 (обновлено: 13:23 06.06.2021)
 
© Фото : СУ СКР по Новосибирской областиМонтажная корзина сорвалась со стрелы автовышки в Новосибирской области
Монтажная корзина сорвалась со стрелы автовышки в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© Фото : СУ СКР по Новосибирской области
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НОВОСИБИРСК, 6 июн – РИА Новости. Монтажная корзина сорвалась со стрелы автовышки в Новосибирской области, один из находившихся в ней мужчин погиб, другой получил травмы, сообщает в воскресенье СУСК по Новосибирской области.
В управлении пояснили, что в минувшую субботу 24-летний молодой человек со своим 25-летним знакомым в селе Новокремлевское Коченевского района при помощи автовышки, оборудованной телескопической стрелой с монтажной корзиной, пилили деревья.
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"При выполнении указанных работ телескопическая стрела с монтажной корзиной, где находились молодые люди, сорвалась, в результате чего 24-летний молодой человек от полученных травм скончался на месте, а его знакомый с различными травмами был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в ГБУЗ НСО "Коченевская ЦРБ" для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.
По данному факту Коченевский межрайонный следственный отдел СУСК по Новосибирской области проводит доследственную проверку.
"Следователем установлено, что контракт на спиливание деревьев был заключен между Администрацией села Новокремлевское Коченевского района Новосибирской области и ООО "Агропромэнерго" в лице директора, который, в свою очередь, заключил договор субподряда с физическим лицом – потерпевшим, на осуществление спиливания деревьев, указанных в контракте с администрацией", - сообщили в управлении.
Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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