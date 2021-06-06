https://ria.ru/20210606/proisshestvie-1735866684.html

В Новосибирской области при падении монтажной корзины погиб человек

В Новосибирской области при падении монтажной корзины погиб человек - РИА Новости, 06.06.2021

В Новосибирской области при падении монтажной корзины погиб человек

Монтажная корзина сорвалась со стрелы автовышки в Новосибирской области, один из находившихся в ней мужчин погиб, другой получил травмы, сообщает в воскресенье... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T13:11

2021-06-06T13:11

2021-06-06T13:23

коченевский район

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 6 июн – РИА Новости. Монтажная корзина сорвалась со стрелы автовышки в Новосибирской области, один из находившихся в ней мужчин погиб, другой получил травмы, сообщает в воскресенье СУСК по Новосибирской области.В управлении пояснили, что в минувшую субботу 24-летний молодой человек со своим 25-летним знакомым в селе Новокремлевское Коченевского района при помощи автовышки, оборудованной телескопической стрелой с монтажной корзиной, пилили деревья."При выполнении указанных работ телескопическая стрела с монтажной корзиной, где находились молодые люди, сорвалась, в результате чего 24-летний молодой человек от полученных травм скончался на месте, а его знакомый с различными травмами был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в ГБУЗ НСО "Коченевская ЦРБ" для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.По данному факту Коченевский межрайонный следственный отдел СУСК по Новосибирской области проводит доследственную проверку."Следователем установлено, что контракт на спиливание деревьев был заключен между Администрацией села Новокремлевское Коченевского района Новосибирской области и ООО "Агропромэнерго" в лице директора, который, в свою очередь, заключил договор субподряда с физическим лицом – потерпевшим, на осуществление спиливания деревьев, указанных в контракте с администрацией", - сообщили в управлении.Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

https://ria.ru/20210505/zabor-1731171874.html

https://ria.ru/20210407/kran-1727249241.html

коченевский район

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коченевский район, новосибирская область, происшествия