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Пожар в частном доме в новой Москве ликвидировали
Пожар в частном доме в новой Москве ликвидировали - РИА Новости, 06.06.2021
Пожар в частном доме в новой Москве ликвидировали
Пожар в частном доме в Саларьево ликвидировали, сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве. РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T02:58
2021-06-06T02:58
саларьево (москва)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пожар в частном доме в Саларьево ликвидировали, сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве.Ранее сообщалось, что трехэтажный частный жилой дом горит в Саларьево, площадь пожара составляла порядка 150 квадратных метров. Затем площадь увеличилась до 500 квадратных метров. Позже пожар был локализован, сообщалось об одном пострадавшем."В 02.41 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
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саларьево (москва), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

Пожар в частном доме в новой Москве ликвидировали

02:58 06.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной части
Сотрудник пожарной части - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пожар в частном доме в Саларьево ликвидировали, сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве.
Ранее сообщалось, что трехэтажный частный жилой дом горит в Саларьево, площадь пожара составляла порядка 150 квадратных метров. Затем площадь увеличилась до 500 квадратных метров. Позже пожар был локализован, сообщалось об одном пострадавшем.
Пожарные машины у Дома ленинградской торговли - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 13:40Хорошие новости
В Санкт-Петербурге пожарные спасли трех человек с балкона горящей квартиры
"В 02.41 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
 
Саларьево (Москва)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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