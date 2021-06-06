https://ria.ru/20210606/pozhar-1735837572.html

Пожар в частном доме в новой Москве ликвидировали

Пожар в частном доме в новой Москве ликвидировали - РИА Новости, 06.06.2021

Пожар в частном доме в новой Москве ликвидировали

Пожар в частном доме в Саларьево ликвидировали, сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве. РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T02:58

2021-06-06T02:58

2021-06-06T02:58

саларьево (москва)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пожар в частном доме в Саларьево ликвидировали, сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве.Ранее сообщалось, что трехэтажный частный жилой дом горит в Саларьево, площадь пожара составляла порядка 150 квадратных метров. Затем площадь увеличилась до 500 квадратных метров. Позже пожар был локализован, сообщалось об одном пострадавшем."В 02.41 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210605/peterburg-1735783061.html

саларьево (москва)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саларьево (москва), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия