https://ria.ru/20210606/pozhar-1735837572.html
Пожар в частном доме в новой Москве ликвидировали
Пожар в частном доме в новой Москве ликвидировали - РИА Новости, 06.06.2021
Пожар в частном доме в новой Москве ликвидировали
Пожар в частном доме в Саларьево ликвидировали, сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве. РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T02:58
2021-06-06T02:58
2021-06-06T02:58
саларьево (москва)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565322688_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_4162033235a883751ddb5177466a5e65.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пожар в частном доме в Саларьево ликвидировали, сообщается на сайте ГУ МЧС по Москве.Ранее сообщалось, что трехэтажный частный жилой дом горит в Саларьево, площадь пожара составляла порядка 150 квадратных метров. Затем площадь увеличилась до 500 квадратных метров. Позже пожар был локализован, сообщалось об одном пострадавшем."В 02.41 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210605/peterburg-1735783061.html
саларьево (москва)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565322688_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_c350765112ced19caefabaaeb583e8d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саларьево (москва), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия