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В результате пожара в частном доме в Москве пострадал один человек
В результате пожара в частном доме в Москве пострадал один человек - РИА Новости, 06.06.2021
В результате пожара в частном доме в Москве пострадал один человек
Пожар в частном доме в Саларьево локализован, один человек пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МЧС. РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T01:29
2021-06-06T01:29
2021-06-06T01:33
саларьево (москва)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пожар в частном доме в Саларьево локализован, один человек пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МЧС.Ранее сообщалось, что трехэтажный частный жилой дом горит в Саларьево, площадь пожара составляла порядка 150 квадратных метров. Позже площадь увеличилась до 500 квадратных метров."В 01.06 пожар локализован", - сказал собеседник агентства, добавив, что пострадал один человек.
саларьево (москва)
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РИА Новости
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саларьево (москва), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия