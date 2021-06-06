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В результате пожара в частном доме в Москве пострадал один человек

В результате пожара в частном доме в Москве пострадал один человек - РИА Новости, 06.06.2021

В результате пожара в частном доме в Москве пострадал один человек

Пожар в частном доме в Саларьево локализован, один человек пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МЧС. РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T01:29

2021-06-06T01:29

2021-06-06T01:33

саларьево (москва)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пожар в частном доме в Саларьево локализован, один человек пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МЧС.Ранее сообщалось, что трехэтажный частный жилой дом горит в Саларьево, площадь пожара составляла порядка 150 квадратных метров. Позже площадь увеличилась до 500 квадратных метров."В 01.06 пожар локализован", - сказал собеседник агентства, добавив, что пострадал один человек.

саларьево (москва)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саларьево (москва), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия