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Постпред в ЕС заявил о готовности России к новым проблемам с "Северным потоком — 2"
Постпред в ЕС заявил о готовности России к новым проблемам с "Северным потоком — 2" - РИА Новости, 06.06.2021
Постпред в ЕС заявил о готовности России к новым проблемам с "Северным потоком — 2"
Запад может создавать определенные проблемы после запуска "Северного потока — 2", заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T13:49
2021-06-06T15:24
россия
северный поток — 2
владимир чижов
газпром
владимир путин
сша
украина
экономика
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Запад может создавать определенные проблемы после запуска "Северного потока — 2", заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.По словам дипломата, Москву и Nord Stream 2 AG такое развитие событий не застанет врасплох."Я думаю, что и мы, и компания-оператор — это международная компания, зарегистрированная, кстати говоря, в Швейцарии, — к этому готовы", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".Ранее, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки "Северного потока — 2" успешно завершена, а работа над второй продолжается. Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против "Северного потока — 2" активно выступают США, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.Москва неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине также выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Соединенных Штатов.
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россия, северный поток — 2, владимир чижов, газпром, владимир путин, сша, украина, экономика

Постпред в ЕС заявил о готовности России к новым проблемам с "Северным потоком — 2"

13:49 06.06.2021 (обновлено: 15:24 06.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Запад может создавать определенные проблемы после запуска "Северного потока — 2", заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.
По словам дипломата, Москву и Nord Stream 2 AG такое развитие событий не застанет врасплох.
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"Я думаю, что и мы, и компания-оператор — это международная компания, зарегистрированная, кстати говоря, в Швейцарии, — к этому готовы", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
Ранее, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки "Северного потока — 2" успешно завершена, а работа над второй продолжается.
Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против "Северного потока — 2" активно выступают США, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Москва неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине также выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Соединенных Штатов.
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РоссияСеверный поток — 2Владимир ЧижовГазпромВладимир ПутинСШАУкраинаЭкономика
 
 
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