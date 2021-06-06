https://ria.ru/20210606/potok-1735869433.html

Постпред в ЕС заявил о готовности России к новым проблемам с "Северным потоком — 2"

Постпред в ЕС заявил о готовности России к новым проблемам с "Северным потоком — 2" - РИА Новости, 06.06.2021

Постпред в ЕС заявил о готовности России к новым проблемам с "Северным потоком — 2"

Запад может создавать определенные проблемы после запуска "Северного потока — 2", заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T13:49

2021-06-06T13:49

2021-06-06T15:24

россия

северный поток — 2

владимир чижов

газпром

владимир путин

сша

украина

экономика

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Запад может создавать определенные проблемы после запуска "Северного потока — 2", заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.По словам дипломата, Москву и Nord Stream 2 AG такое развитие событий не застанет врасплох."Я думаю, что и мы, и компания-оператор — это международная компания, зарегистрированная, кстати говоря, в Швейцарии, — к этому готовы", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".Ранее, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки "Северного потока — 2" успешно завершена, а работа над второй продолжается. Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против "Северного потока — 2" активно выступают США, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.Москва неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине также выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Соединенных Штатов.

https://ria.ru/20210606/gaz-1735839335.html

https://ria.ru/20210605/potok-1735804748.html

россия

сша

украина

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2021

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россия, северный поток — 2, владимир чижов, газпром, владимир путин, сша, украина, экономика