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МВД уточнило число погибших при наезде автомобиля на пешеходов в ХМАО
МВД уточнило число погибших при наезде автомобиля на пешеходов в ХМАО - РИА Новости, 06.06.2021
МВД уточнило число погибших при наезде автомобиля на пешеходов в ХМАО
Один человек погиб в результате наезда на пешеходов на автобусной остановке в Нижневартовске (ХМАО), второй пострадавший в тяжелом состоянии в больнице,... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T12:33
2021-06-06T12:33
нижневартовск
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июн - РИА Новости. Один человек погиб в результате наезда на пешеходов на автобусной остановке в Нижневартовске (ХМАО), второй пострадавший в тяжелом состоянии в больнице, уточнили журналистам в региональном управлении МВД.Вечером в субботу водитель за рулем автомобиля "Лада" въехал в автобусную остановку в районе дома по улице Заводская в Нижневартовске и скрылся. В результате аварии пострадали два человека: женщина скончалась на месте, мужчину госпитализировали. В воскресенье в окружном УМВД заявили РИА Новости, что второй пострадавший также скончался."Второй пешеход жив. Нам неверную информацию передали из больницы. Он в тяжелом состоянии, но жив", - подчеркнули в УМВД.Известно, что владельцем автомобиля является 49-летний житель Нижневартовска, отмечали в полиции, однако за рулем находился молодой человек 1993 года рождения. После того, как ориентировки с его фотографиями распространили в СМИ и соцсетях, он пришел в отделение полиции.На опросе, видеозапись которого предоставили РИА Новости в УМВД, мужчина не смог объяснить, зачем сел за руль чужой машины, не имея водительских прав. Он заявил, что не был пьян, а также признал свою вину в аварии.По данным правоохранителей, мужчина взял машину покататься с разрешения владельца. Полиция возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". В ведомстве сообщали, что подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Автомобиль изъят и находится на штрафстоянке.
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нижневартовск, происшествия

МВД уточнило число погибших при наезде автомобиля на пешеходов в ХМАО

12:33 06.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июн - РИА Новости. Один человек погиб в результате наезда на пешеходов на автобусной остановке в Нижневартовске (ХМАО), второй пострадавший в тяжелом состоянии в больнице, уточнили журналистам в региональном управлении МВД.
Вечером в субботу водитель за рулем автомобиля "Лада" въехал в автобусную остановку в районе дома по улице Заводская в Нижневартовске и скрылся. В результате аварии пострадали два человека: женщина скончалась на месте, мужчину госпитализировали. В воскресенье в окружном УМВД заявили РИА Новости, что второй пострадавший также скончался.
"Второй пешеход жив. Нам неверную информацию передали из больницы. Он в тяжелом состоянии, но жив", - подчеркнули в УМВД.
Известно, что владельцем автомобиля является 49-летний житель Нижневартовска, отмечали в полиции, однако за рулем находился молодой человек 1993 года рождения. После того, как ориентировки с его фотографиями распространили в СМИ и соцсетях, он пришел в отделение полиции.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
Вчера, 11:58
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На опросе, видеозапись которого предоставили РИА Новости в УМВД, мужчина не смог объяснить, зачем сел за руль чужой машины, не имея водительских прав. Он заявил, что не был пьян, а также признал свою вину в аварии.
По данным правоохранителей, мужчина взял машину покататься с разрешения владельца. Полиция возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". В ведомстве сообщали, что подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Автомобиль изъят и находится на штрафстоянке.
 
НижневартовскПроисшествия
 
 
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