https://ria.ru/20210606/pogibshiy-1735862709.html

МВД уточнило число погибших при наезде автомобиля на пешеходов в ХМАО

МВД уточнило число погибших при наезде автомобиля на пешеходов в ХМАО - РИА Новости, 06.06.2021

МВД уточнило число погибших при наезде автомобиля на пешеходов в ХМАО

Один человек погиб в результате наезда на пешеходов на автобусной остановке в Нижневартовске (ХМАО), второй пострадавший в тяжелом состоянии в больнице,... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T12:33

2021-06-06T12:33

2021-06-06T12:33

нижневартовск

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июн - РИА Новости. Один человек погиб в результате наезда на пешеходов на автобусной остановке в Нижневартовске (ХМАО), второй пострадавший в тяжелом состоянии в больнице, уточнили журналистам в региональном управлении МВД.Вечером в субботу водитель за рулем автомобиля "Лада" въехал в автобусную остановку в районе дома по улице Заводская в Нижневартовске и скрылся. В результате аварии пострадали два человека: женщина скончалась на месте, мужчину госпитализировали. В воскресенье в окружном УМВД заявили РИА Новости, что второй пострадавший также скончался."Второй пешеход жив. Нам неверную информацию передали из больницы. Он в тяжелом состоянии, но жив", - подчеркнули в УМВД.Известно, что владельцем автомобиля является 49-летний житель Нижневартовска, отмечали в полиции, однако за рулем находился молодой человек 1993 года рождения. После того, как ориентировки с его фотографиями распространили в СМИ и соцсетях, он пришел в отделение полиции.На опросе, видеозапись которого предоставили РИА Новости в УМВД, мужчина не смог объяснить, зачем сел за руль чужой машины, не имея водительских прав. Он заявил, что не был пьян, а также признал свою вину в аварии.По данным правоохранителей, мужчина взял машину покататься с разрешения владельца. Полиция возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". В ведомстве сообщали, что подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Автомобиль изъят и находится на штрафстоянке.

https://ria.ru/20210606/tatarstan-1735860316.html

нижневартовск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижневартовск, происшествия