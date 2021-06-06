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Назван самый популярный у россиян поэт
Назван самый популярный у россиян поэт - РИА Новости, 06.06.2021
Назван самый популярный у россиян поэт
В тройку самых любимых поэтов россиян вошли Сергей Есенин, Александр Пушкин и Михаил Лермонтов, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса "ЛитРес" по РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T07:50
2021-06-06T07:50
2021-06-06T12:38
культура
россия
сергей есенин
александр пушкин
александр блок (поэт)
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В тройку самых любимых поэтов россиян вошли Сергей Есенин, Александр Пушкин и Михаил Лермонтов, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса "ЛитРес" по результатам исследований, проводимых ко Дню русского языка.Шестого июня, в день рождения поэта Александра Пушкина, отмечается Международный день русского языка."Своим любимым автором большинство россиян назвали "последнего поэта деревни" Сергея Есенина, за него голоса отдали 52,7% респондентов, на втором месте — "наше все" — Александр Пушкин (48,4%), на третьем — Михаил Лермонтов (21,5%). Замыкают пятерку лидеров Александр Блок (15,8%) и Владимир Маяковский (15,4%)", — сообщили в пресс-службе.В исследовании сервиса приняли участие 5,5 тысячи человек.
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россия, сергей есенин, александр пушкин, александр блок (поэт)