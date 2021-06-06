Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210606/poet-1735844103.html
Назван самый популярный у россиян поэт
Назван самый популярный у россиян поэт - РИА Новости, 06.06.2021
Назван самый популярный у россиян поэт
В тройку самых любимых поэтов россиян вошли Сергей Есенин, Александр Пушкин и Михаил Лермонтов, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса "ЛитРес" по РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T07:50
2021-06-06T12:38
культура
россия
сергей есенин
александр пушкин
александр блок (поэт)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/95211/59/952115903_0:1018:1325:1763_1920x0_80_0_0_a1e9b694bb2c409ba1028002272fb526.jpg
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В тройку самых любимых поэтов россиян вошли Сергей Есенин, Александр Пушкин и Михаил Лермонтов, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса "ЛитРес" по результатам исследований, проводимых ко Дню русского языка.Шестого июня, в день рождения поэта Александра Пушкина, отмечается Международный день русского языка."Своим любимым автором большинство россиян назвали "последнего поэта деревни" Сергея Есенина, за него голоса отдали 52,7% респондентов, на втором месте — "наше все" — Александр Пушкин (48,4%), на третьем — Михаил Лермонтов (21,5%). Замыкают пятерку лидеров Александр Блок (15,8%) и Владимир Маяковский (15,4%)", — сообщили в пресс-службе.В исследовании сервиса приняли участие 5,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20210606/pushkin-1735843232.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/95211/59/952115903_0:894:1325:1887_1920x0_80_0_0_0849fb99d4cb1bb0a0a9086cc46b5841.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей есенин, александр пушкин, александр блок (поэт)

Назван самый популярный у россиян поэт

07:50 06.06.2021 (обновлено: 12:38 06.06.2021)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПоэт Сергей Есенин в Италии
Поэт Сергей Есенин в Италии - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В тройку самых любимых поэтов россиян вошли Сергей Есенин, Александр Пушкин и Михаил Лермонтов, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса "ЛитРес" по результатам исследований, проводимых ко Дню русского языка.
Шестого июня, в день рождения поэта Александра Пушкина, отмечается Международный день русского языка.
Фрагмент картины Александр Сергеевич Пушкин работы художника Петра Кончаловского - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
Вчера, 07:07Культура
Стало известно, в каких зарубежных странах больше всего слушают Пушкина
"Своим любимым автором большинство россиян назвали "последнего поэта деревни" Сергея Есенина, за него голоса отдали 52,7% респондентов, на втором месте — "наше все" — Александр Пушкин (48,4%), на третьем — Михаил Лермонтов (21,5%). Замыкают пятерку лидеров Александр Блок (15,8%) и Владимир Маяковский (15,4%)", — сообщили в пресс-службе.
В исследовании сервиса приняли участие 5,5 тысячи человек.
 
КультураРоссияСергей ЕсенинАлександр ПушкинАлександр Блок (поэт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:20В США заявили об обсуждении с Германией компенсации Киеву за транзит газа
19:18ВОЗ предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых
19:17Суд оправдал сына дагестанского политика по делу об убийстве студентки
19:11Блинкен не исключил повторных санкций против оператора "Северного потока — 2"
19:11Портрет Павла I был продан на торгах в Лондоне за 1,3 миллиона долларов
19:05Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
18:35Под Волгоградом подбросившие наркотики экс-полицейские получили срок
18:28Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой
18:18В США оценили численность выведенных из Афганистана войск
18:16В Индии при пожаре на химзаводе погибли 14 человек
18:12В Киеве заявили о решающем моменте для остановки "Северного потока — 2"
18:12Замначальника отдела УМВД Екатеринбурга обвинили в получении взятки
18:07Путин оценил состояние связей России и Евросоюза
18:03Пользователи Twitter подали иск к Роскомнадзору из-за замедления сайта
Лента новостейМолния