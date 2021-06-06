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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210606/pmef-1735867924.html
Модератор ПМЭФ Станислав Натанзон рассказал о работе на форуме
Модератор ПМЭФ Станислав Натанзон рассказал о работе на форуме - РИА Новости, 06.06.2021
Модератор ПМЭФ Станислав Натанзон рассказал о работе на форуме
Модератор Петербургского международного экономического форума Станислав Натанзон, рассказывая про работу на форуме, отметил, что сам писал вопросы, а... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T13:31
2021-06-06T13:33
петербургский международный экономический форум
станислав натанзон
петербургский международный экономический форум (фонд)
общество
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Модератор Петербургского международного экономического форума Станислав Натанзон, рассказывая про работу на форуме, отметил, что сам писал вопросы, а справляться с эмоциями ему помогала йога.Рассказывая про ограничения в работе модератора, журналист заявил, что "носки должны быть черные обязательно"."Вот у меня черные носки. Я, если честно говоря, люблю яркие. Но мне сказали, что только черные", - отметил он.
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станислав натанзон, петербургский международный экономический форум (фонд), общество

Модератор ПМЭФ Станислав Натанзон рассказал о работе на форуме

13:31 06.06.2021 (обновлено: 13:33 06.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЖурналист Станислав Натанзон
Журналист Станислав Натанзон - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Модератор Петербургского международного экономического форума Станислав Натанзон, рассказывая про работу на форуме, отметил, что сам писал вопросы, а справляться с эмоциями ему помогала йога.
"Много йоги, два раза в день йога... Вопросы писал, естественно, я", - рассказал Натанзон в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос ведущего Павла Зарубина о том, как он справлялся с эмоциями накануне форума.
Рассказывая про ограничения в работе модератора, журналист заявил, что "носки должны быть черные обязательно".
"Вот у меня черные носки. Я, если честно говоря, люблю яркие. Но мне сказали, что только черные", - отметил он.
Советник президента РФ, заместитель председателя Организационного комитета — ответственный секретарь Антон Кобяков во время итоговой пресс-конференции на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 15:31Петербургский международный экономический форум
Около трех тысяч иностранных участников посетили ПМЭФ очно
 
Петербургский международный экономический форумСтанислав НатанзонПетербургский международный экономический форум (фонд)Общество
 
 
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