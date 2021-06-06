https://ria.ru/20210606/pmef-1735867924.html

Модератор ПМЭФ Станислав Натанзон рассказал о работе на форуме

Модератор ПМЭФ Станислав Натанзон рассказал о работе на форуме - РИА Новости, 06.06.2021

Модератор ПМЭФ Станислав Натанзон рассказал о работе на форуме

Модератор Петербургского международного экономического форума Станислав Натанзон, рассказывая про работу на форуме, отметил, что сам писал вопросы, а... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T13:31

2021-06-06T13:31

2021-06-06T13:33

петербургский международный экономический форум

станислав натанзон

петербургский международный экономический форум (фонд)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732172263_0:252:3076:1982_1920x0_80_0_0_0f4d6101d76d2f15c5f9439fca3d21d6.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Модератор Петербургского международного экономического форума Станислав Натанзон, рассказывая про работу на форуме, отметил, что сам писал вопросы, а справляться с эмоциями ему помогала йога.Рассказывая про ограничения в работе модератора, журналист заявил, что "носки должны быть черные обязательно"."Вот у меня черные носки. Я, если честно говоря, люблю яркие. Но мне сказали, что только черные", - отметил он.

https://ria.ru/20210605/pmef-1735796436.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

станислав натанзон, петербургский международный экономический форум (фонд), общество