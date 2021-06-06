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Модератор ПМЭФ Станислав Натанзон рассказал о работе на форуме
Модератор ПМЭФ Станислав Натанзон рассказал о работе на форуме - РИА Новости, 06.06.2021
Модератор ПМЭФ Станислав Натанзон рассказал о работе на форуме
Модератор Петербургского международного экономического форума Станислав Натанзон, рассказывая про работу на форуме, отметил, что сам писал вопросы, а... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T13:31
2021-06-06T13:31
2021-06-06T13:33
петербургский международный экономический форум
станислав натанзон
петербургский международный экономический форум (фонд)
общество
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Модератор Петербургского международного экономического форума Станислав Натанзон, рассказывая про работу на форуме, отметил, что сам писал вопросы, а справляться с эмоциями ему помогала йога.Рассказывая про ограничения в работе модератора, журналист заявил, что "носки должны быть черные обязательно"."Вот у меня черные носки. Я, если честно говоря, люблю яркие. Но мне сказали, что только черные", - отметил он.
https://ria.ru/20210605/pmef-1735796436.html
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станислав натанзон, петербургский международный экономический форум (фонд), общество