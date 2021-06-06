https://ria.ru/20210606/petlya-1735841247.html

Поляков напугала "российско-немецкая петля" из-за остановки Baltic Pipe

Поляков напугала "российско-немецкая петля" из-за остановки Baltic Pipe - РИА Новости, 06.06.2021

Поляков напугала "российско-немецкая петля" из-за остановки Baltic Pipe

После отзыва Данией разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe над энергетической безопасностью Польши нависла угроза, такие опасения выразили польские РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T05:05

2021-06-06T05:05

2021-06-06T11:45

baltic pipe

россия

северный поток — 2

джо байден

польша

германия

дания

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735560597_0:105:1980:1219_1920x0_80_0_0_0e63a284fd5f94ed949483bcd6e0956b.jpg

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. После отзыва Данией разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe над энергетической безопасностью Польши нависла угроза, такие опасения выразили польские журналисты в эфире Polskie Radio 24.Ранее датские власти отозвали разрешение на строительство газопровода, посчитав недостаточными меры по защите соневых, лесных мышовок и летучих мышей во время строительства 210-километрового участка трубопровода через территорию королевства. Сейчас оператор готовит план временной остановки строительных работ до получения необходимого разрешения.Журналист Gazeta Polska Яцек Лизиневич назвал решение датских властей огромной проблемой для Польши. По его мнению, без поставок по Baltic Pipe Варшава вновь станет "просителем" газа у России. "Немецкая сторона тоже не против поставить Польшу в такое затруднительное положение. <...> Все больше и больше сужается российско-немецкая петля в отношении Польши", — выразил опасения Лизиневич.По словам обозревателя издания wPolityce Петра Цивиньского, Польша "ведет беспощадную борьбу" за то, какое значение она будет иметь в будущем, а перед правящей партией страны стоит самая трудная задача с момента прихода к власти в 2015 году."С приходом к власти президента (США) Джо Байдена, стремящегося к сближению с Россией и Германией, отказавшегося от санкций в отношении "Северного потока — 2", вся международная система меняется", — заявил он, пожаловавшись на "мощные лобби, работающие в России и Германии", с которыми Польше приходится иметь дело.В свою очередь, журналистка портала Dzień Dobry Białystok Агнешка Северук-Мачеоровская также выразила уверенность, что отзыв разрешения угрожает безопасности Польши. "Россия и Германия хотят получить доминирующую позицию не только на Европейском континенте, и это очевидно. Польское правительство реагирует, но другие страны либо не видят этого, либо их устраивает такое положение дел. Опираясь на опыт прошлого, мы знаем, чем это может закончиться. Мы должны заботиться о собственной энергетической безопасности, делать свое дело", — призвала она. Несколько лет назад главы правительств Польши и Дании подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe. Проект должен быть реализован в 2022 году. Его стоимость составит около 1,7 миллиарда евро. Из этой суммы чуть более половины придется на польского оператора газа Gaz-System, который неоднократно заявлял, что рассчитывает использовать газопровод, так как в 2022 году истекает срок действия контракта на поставку российского газа в Польшу.

https://ria.ru/20210604/daniya-1735548692.html

https://ria.ru/20210528/potok-1734602649.html

россия

польша

германия

дания

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

baltic pipe, россия, северный поток — 2, джо байден, польша, германия, дания, сша, в мире