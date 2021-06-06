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Роспотребнадзор рассказал о состоянии отравившихся в Солнечногорске детей
Роспотребнадзор рассказал о состоянии отравившихся в Солнечногорске детей - РИА Новости, 06.06.2021
Роспотребнадзор рассказал о состоянии отравившихся в Солнечногорске детей
Все дети, которые обратились за медпомощью после отравления в Солнечногорске, отпущены домой, проведено обследование контактных с ними лиц, сообщили РИА Новости РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T18:42
2021-06-06T18:42
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московская область (подмосковье)
солнечногорск
происшествия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Все дети, которые обратились за медпомощью после отравления в Солнечногорске, отпущены домой, проведено обследование контактных с ними лиц, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее сообщалось, что следователи в Подмосковье проводят проверку после отравления 15 человек, среди которых 12 подростков. В администрации городского округа Солнечногорск уточнили, что его глава - Виктор Родионов взял под личный контроль ситуацию с отравлением подростков в Институте искусств и информационных технологий."По состоянию на 06.06.2021 все дети были отпущены по заявлению родителей. Проведен осмотр, опрос и обследование контактных детей и взрослых, находящихся в гостиничном комплексе",- говорится в сообщении.В ходе проводимого эпидрасследования выявлены многочисленные нарушения требований санитарных правил в организации работы пищеблока, пояснили в пресс-службе."За выявленные нарушения специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области составлен протокол о временном запрете деятельности пищеблока, деятельность пищеблока приостановлена с 05.06.2021",- отметили в ведомстве.Кроме того, отобраны пробы воды, пищевого сырья, готовых блюд и смывы с оборудования на пищеблоке, проведено обследование сотрудников пищеблока на группу кишечных инфекций, в том числе вирусной этиологии, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20210508/otravlenie-1731503900.html
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московская область (подмосковье)
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье), солнечногорск, происшествия

Роспотребнадзор рассказал о состоянии отравившихся в Солнечногорске детей

18:42 06.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудница детской больницы
Сотрудница детской больницы - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Все дети, которые обратились за медпомощью после отравления в Солнечногорске, отпущены домой, проведено обследование контактных с ними лиц, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что следователи в Подмосковье проводят проверку после отравления 15 человек, среди которых 12 подростков. В администрации городского округа Солнечногорск уточнили, что его глава - Виктор Родионов взял под личный контроль ситуацию с отравлением подростков в Институте искусств и информационных технологий.
"По состоянию на 06.06.2021 все дети были отпущены по заявлению родителей. Проведен осмотр, опрос и обследование контактных детей и взрослых, находящихся в гостиничном комплексе",- говорится в сообщении.
В ходе проводимого эпидрасследования выявлены многочисленные нарушения требований санитарных правил в организации работы пищеблока, пояснили в пресс-службе.
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"За выявленные нарушения специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области составлен протокол о временном запрете деятельности пищеблока, деятельность пищеблока приостановлена с 05.06.2021",- отметили в ведомстве.
Кроме того, отобраны пробы воды, пищевого сырья, готовых блюд и смывы с оборудования на пищеблоке, проведено обследование сотрудников пищеблока на группу кишечных инфекций, в том числе вирусной этиологии, уточнили в ведомстве.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Московская область (Подмосковье)СолнечногорскПроисшествия
 
 
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