https://ria.ru/20210606/otravlenie-1735895563.html

Роспотребнадзор рассказал о состоянии отравившихся в Солнечногорске детей

Роспотребнадзор рассказал о состоянии отравившихся в Солнечногорске детей - РИА Новости, 06.06.2021

Роспотребнадзор рассказал о состоянии отравившихся в Солнечногорске детей

Все дети, которые обратились за медпомощью после отравления в Солнечногорске, отпущены домой, проведено обследование контактных с ними лиц, сообщили РИА Новости РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T18:42

2021-06-06T18:42

2021-06-06T18:42

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

московская область (подмосковье)

солнечногорск

происшествия

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Все дети, которые обратились за медпомощью после отравления в Солнечногорске, отпущены домой, проведено обследование контактных с ними лиц, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее сообщалось, что следователи в Подмосковье проводят проверку после отравления 15 человек, среди которых 12 подростков. В администрации городского округа Солнечногорск уточнили, что его глава - Виктор Родионов взял под личный контроль ситуацию с отравлением подростков в Институте искусств и информационных технологий."По состоянию на 06.06.2021 все дети были отпущены по заявлению родителей. Проведен осмотр, опрос и обследование контактных детей и взрослых, находящихся в гостиничном комплексе",- говорится в сообщении.В ходе проводимого эпидрасследования выявлены многочисленные нарушения требований санитарных правил в организации работы пищеблока, пояснили в пресс-службе."За выявленные нарушения специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области составлен протокол о временном запрете деятельности пищеблока, деятельность пищеблока приостановлена с 05.06.2021",- отметили в ведомстве.Кроме того, отобраны пробы воды, пищевого сырья, готовых блюд и смывы с оборудования на пищеблоке, проведено обследование сотрудников пищеблока на группу кишечных инфекций, в том числе вирусной этиологии, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20210508/otravlenie-1731503900.html

https://ria.ru/20210519/khlor-1732980122.html

московская область (подмосковье)

солнечногорск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье), солнечногорск, происшествия