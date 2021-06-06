https://ria.ru/20210606/navodneniya-1735867169.html

На Шри-Ланке из-за наводнений погибли 14 человек

На Шри-Ланке из-за наводнений погибли 14 человек - РИА Новости, 06.06.2021

На Шри-Ланке из-за наводнений погибли 14 человек

По меньшей мере 14 человек погибли на Шри-Ланке в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, сообщил правительственный центр по борьбе со... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T13:23

2021-06-06T13:23

2021-06-06T13:23

шри-ланка

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июн – РИА Новости. По меньшей мере 14 человек погибли на Шри-Ланке в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, сообщил правительственный центр по борьбе со стихийными бедствиями.Сильный дождь идет над большинством районов острова с прошлого четверга, в результате затоплены множество домов, рисовых полей и дорог.По данным правительственного центра по борьбе со стихийными бедствиями, десять человек погибли в результате наводнений, а еще четверо - в результате оползней. Пропавшими без вести числятся два человека.По данным властей Шри-Ланки, непогода затронула по меньшей мере 245 тысяч человек, более 4,3 тысячи человек эвакуированы.

https://ria.ru/20210504/iran-1731107780.html

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