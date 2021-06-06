https://ria.ru/20210606/nadzor-1735843661.html

В МВД разработали правила скрытого надзора за нарушениями на дорогах

В МВД разработали правила скрытого надзора за нарушениями на дорогах - РИА Новости, 06.06.2021

В МВД разработали правила скрытого надзора за нарушениями на дорогах

Министерство внутренних дел подготовило проект приказа, которым будет регулироваться скрытый надзор за ситуацией на дорогах. Документ опубликован на портале... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T07:34

2021-06-06T07:34

2021-06-06T10:12

николай шеюхин

авто

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Министерство внутренних дел подготовило проект приказа, которым будет регулироваться скрытый надзор за ситуацией на дорогах. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.В нем говорится, что при таком типе работы полицейские могут пользоваться патрульным автомобилем без специальной цветографической схемы и не носить форму. В таком случае они не смогут останавливать автомобили и лично оформлять нарушения — только фиксировать их и передавать другим нарядам, которые при необходимости задержат водителя и составят протокол.Если же инспекторы ведут скрытый надзор в форме, они смогут делать все самостоятельно.Ранее заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин рассказал РИА Новости, что у Госавтоинспекции нет цели "прятаться" от водителей, в том числе устраивая внезапные рейды, чтобы выявить больше нарушителей, гораздо важнее снизить количество жертв в ДТП и предотвратить их.

https://ria.ru/20210516/narushiteli-1732497508.html

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2021

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николай шеюхин, авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество