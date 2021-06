https://ria.ru/20210606/muzykant-1735677775.html

"В Милуоки не вернусь": что держит американца в беднейшем регионе России

"В Милуоки не вернусь": что держит американца в беднейшем регионе России - РИА Новости, 06.06.2021

"В Милуоки не вернусь": что держит американца в беднейшем регионе России

Шон Куирк переехал из США в далекий Кызыл семнадцать лет назад. В совершенстве овладел тувинским, научился играть на традиционных инструментах, стал продюсером... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T08:00

2021-06-06T08:00

2021-06-06T07:57

музыка

многодетные семьи

америка

висконсин

милуоки

грэмми

сша

республика тыва

семья

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735672880_0:104:1024:680_1920x0_80_0_0_ddedfab8919c5a483d25e1c4626d2633.jpg

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Мария Марикян. Шон Куирк переехал из США в далекий Кызыл семнадцать лет назад. В совершенстве овладел тувинским, научился играть на традиционных инструментах, стал продюсером этнической группы, которая прославилась на весь мир, — ее альбом победил на 51-й церемонии "Грэмми". В родной Висконсин возвращаться не спешит: домом считает Туву, где у него супруга и пятеро детей.Из Чикаго в ТувуШон вырос в северном городе Милуоки, штат Висконсин. После школы уже в Миннесоте поступил на музыкальный факультет колледжа "Макаллистер". Играл на саксофоне, кларнете, флейте, ударных инструментах. О хоомее — тувинском горловом пении — узнал в 1999-м. Тогда ему был 21 год, учился на третьем курсе. Сосед по общежитию одолжил диск известной этно-группы "Хуун-Хуур-Ту"."Слушал изо дня в день. И захотел освоить эту технику", — вспоминает Шон. Уже через два года самостоятельных занятий начал безвозмездно преподавать хоомей в чикагской музыкальной школе. Одновременно работал курьером.В 2001-м музыкант впервые встретился с тувинцами на фестивале. Вдохновился их исполнением и твердо решил отправиться в Туву: считал, что научиться горловому пению можно только у местных. Зарплата у Шона в те годы была маленькая."Единственный выход — поехать в Россию по обмену. Обязательное условие программы — знать русский язык. Отыскал в домашней библиотеке старый советский учебник 60-х годов, с этого и начал, — рассказывает он. — Уже через четыре месяца более-менее освоился. Преподаватель, который принимал экзамен на отборочном этапе конкурса, подумал, что я годами учу язык".Затем в Нью-Йорке Шон исполнил песню в стиле хоомей перед комиссией. Эксперты увидели, каких успехов он добился самостоятельно, и одобрили поездку без вопросов. Так в 2003-м музыкант отправился в Туву.Тувинцы хоть и знают русский, но предпочитают общаться на своем языке. Шон брал уроки у культуролога и музыковеда Валентины Сузукей. Заговорил через три месяца. Параллельно начал играть в составе тувинского национального оркестра, который сформировался в 2003-м."Меня взяли стажером, а затем включили временно в основной состав. Исполнял партии на традиционном щипковом инструменте дошпулууре. До этого ни разу на нем не играл, — говорит Куирк. — Дирижер командовал исключительно на тувинском. Времени на раздумья не оставалось, схватывал все на лету".Шон год прожил в Туве по программе обмена, после чего решил перебраться насовсем. Он уже встретил будущую жену Светлану, однако уверяет, что дело не только в ней: "Сложно объяснить, но, оказавшись в Туве, я почувствовал — здесь мой дом".Тувинцы и музыкаОпределившись с выбором, Шон ненадолго съездил в Милуоки к родителям. Устроился в книжный магазин, за полгода скопил небольшую сумму и вернулся в Сибирь. В семье хоть и настороженно отнеслись к решению сына, но отговаривать не стали. В Туве Куирка сразу взяли в оркестр на полную ставку. Одновременно он подрабатывал репетитором по английскому и брал уроки горлового пения у известного музыканта Конгар-оол Ондара.Весной 2006-го по программе обмена музыканты вместе с наставником отправились на пару недель гастролировать по Америке. Шон впервые попробовал себя в качестве продюсера — контролировал все организационные моменты. И был главным переводчиком в команде — исполнители "Алаша" говорили на родном языке."Мы объехали разные города. На сцену перед американской публикой я не выходил, разве что в самом конце. Все же тувинскую культуру должны представлять сами тувинцы, — уверен Куирк. — Про Туву многие вообще не знали. Некоторые думали, мы из Китая".Летом 2007-го музыканты снова полетели в США — на этот раз тур организовали самостоятельно. Отправились в первую очередь в те штаты, где не успели выступить во время первых гастролей.Больше всего запомнилось сотрудничество с известным американским банджистом Белой Флеком и его группой (Béla Fleck and the Flecktones). Записали вместе пять песен, вошедших в альбом "Jingle All the Way", — в 2009-м он завоевал "Грэмми" в номинации "Лучший инструментальный поп-альбом".В эпоху всеобщего карантина Куирк сосредоточился на преподавании своего стиля исполнения в Центре тувинской культуры и репетиторстве — у него теперь собственная языковая школа. Надеется, что после Нового года ансамбль вернется к гастролям. Музыкант уверен: именно Туву должны считать мировым центром горлового пения.Большая тувинская семьяУ Шона и Светланы пятеро детей — сын и четыре дочери. У всех — тувинские имена. "Дочки вырастут и возьмут фамилию мужей. А красивые имена останутся. И когда их спросят, откуда они родом, с гордостью скажут — из Тувы". Дети Куирка, как и его жена, владеют тремя языками. Шон шутит: "Ни с кем не посекретничать".Последние несколько лет Куирки живут в большом частном доме. До этого, пока не купили участок, селились в юрте и времянке. Многие местные по-прежнему с трудом верят, что с ними рядом — американец, в совершенстве владеющий тувинским.При этом Шона здесь очень ценят за большой вклад в популяризацию традиций Тувы. В знак благодарности в прошлом году республиканские власти подарили ему новенькую Toyota RAV4. До этого ездил на "Москвиче", который купил еще в начале нулевых."Это целая история. В конце 2019-го мы праздновали 20-летие "Алаша", — вспоминает музыкант. — Устроили концерт, пригласили главу республики Шолбана Кара-оола. После выступления мы с ним случайно столкнулись в коридоре. Он спросил, когда я буду праздновать Рождество, и сказал, что в этот день придет в гости. Признаюсь, растерялся. Таких гостей мы еще не принимали. Шолган Валерьевич зашел к нам во двор, увидел мой старенький "Москвич" и очень удивился. Прощаясь, пообещал подарить машину от администрации. И сдержал слово".Жизнь в Туве Куирк называет "тихой и спокойной", хотя, по статистике, проблем в республике хватает. Высокий уровень бедности — порядка 35 процентов (данные исследования РИА Новости) и преступности — 26,6 случая на тысячу человек (данные исследования международной аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza).Близкие — отец, родные братья и сестра — время от времени приезжают в гости из Америки."Всем очень понравилось! Только мама боится летать, так что мы сами ее навещаем, за все годы семьей были там четыре раза. И вот снова собираемся, на юбилей — ей через пару недель исполнится 75", — рассказывает музыкант.Возвращаться туда насовсем Шону пока не хочется — по его словам, и здесь все устраивает. Если решат уехать дети, отнесется с пониманием и препятствовать не будет. Как и его родители когда-то.

https://ria.ru/20210330/anglichanin-1603343867.html

америка

висконсин

милуоки

сша

республика тыва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, многодетные семьи, америка, висконсин, милуоки, грэмми, сша, республика тыва, семья, общество