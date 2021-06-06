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"Северный курорт": белые медведи наслаждаются ледяной водой
"Северный курорт": белые медведи наслаждаются ледяной водой - РИА Новости, 06.06.2021
"Северный курорт": белые медведи наслаждаются ледяной водой
Белые медведи резвятся среди льдин Чукотского моря. Для них ледяная вода – родная стихия. Недаром научное название этих животных, ursus maritimus, означает "морской медведь". Хозяева Арктики проводят больше времени в воде или на побережье, чем на суше. Они отличные пловцы.
2021-06-06T18:45
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животные
видео
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Могут находиться под водой более двух минут, прекрасно там видят и охотятся. Плавают со скоростью 10 километров в час и в поисках пищи преодолевают по 100 километров. Рекордное расстояние, которое белый медведь проплыл без остановки – 687 километров.
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353
60
"Северный курорт": белые медведи наслаждаются ледяной водой
"Северный курорт": белые медведи наслаждаются ледяной водой
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видео, животные, видео
"Северный курорт": белые медведи наслаждаются ледяной водой
Белые медведи резвятся среди льдин Чукотского моря. Для них ледяная вода – родная стихия. Недаром научное название этих животных, ursus maritimus, означает "морской медведь". Хозяева Арктики проводят больше времени в воде или на побережье, чем на суше. Они отличные пловцы.
2021-06-06T18:45
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"Северный курорт": белые медведи наслаждаются ледяной водой

18:45 06.06.2021
 
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Белые медведи резвятся среди льдин Чукотского моря. Для них ледяная вода – родная стихия. Недаром научное название этих животных, ursus maritimus, означает "морской медведь". Хозяева Арктики проводят больше времени в воде или на побережье, чем на суше. Они отличные пловцы.
Могут находиться под водой более двух минут, прекрасно там видят и охотятся. Плавают со скоростью 10 километров в час и в поисках пищи преодолевают по 100 километров. Рекордное расстояние, которое белый медведь проплыл без остановки – 687 километров.
 
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