https://ria.ru/20210606/medvedi-1735895818.html
"Северный курорт": белые медведи наслаждаются ледяной водой
"Северный курорт": белые медведи наслаждаются ледяной водой - РИА Новости, 06.06.2021
"Северный курорт": белые медведи наслаждаются ледяной водой
Белые медведи резвятся среди льдин Чукотского моря. Для них ледяная вода – родная стихия. Недаром научное название этих животных, ursus maritimus, означает "морской медведь". Хозяева Арктики проводят больше времени в воде или на побережье, чем на суше. Они отличные пловцы.
2021-06-06T18:45
2021-06-06T18:45
2021-06-06T18:45
животные
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/06/1735895499_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_fd811ac895ffabe0ab54496c201c98aa.jpg
Могут находиться под водой более двух минут, прекрасно там видят и охотятся. Плавают со скоростью 10 километров в час и в поисках пищи преодолевают по 100 километров. Рекордное расстояние, которое белый медведь проплыл без остановки – 687 километров.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/06/1735895499_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_2acc0d142472174d5614e109c0d9b5ed.jpg
"Северный курорт": белые медведи наслаждаются ледяной водой
"Северный курорт": белые медведи наслаждаются ледяной водой
2021-06-06T18:45
true
PT0M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, животные, видео
"Северный курорт": белые медведи наслаждаются ледяной водой
Белые медведи резвятся среди льдин Чукотского моря. Для них ледяная вода – родная стихия. Недаром научное название этих животных, ursus maritimus, означает "морской медведь". Хозяева Арктики проводят больше времени в воде или на побережье, чем на суше. Они отличные пловцы.
2021-06-06T18:45
true
PT0M57S
"Северный курорт": белые медведи наслаждаются ледяной водой
Белые медведи резвятся среди льдин Чукотского моря. Для них ледяная вода – родная стихия. Недаром научное название этих животных, ursus maritimus, означает "морской медведь". Хозяева Арктики проводят больше времени в воде или на побережье, чем на суше. Они отличные пловцы.
Могут находиться под водой более двух минут, прекрасно там видят и охотятся. Плавают со скоростью 10 километров в час и в поисках пищи преодолевают по 100 километров. Рекордное расстояние, которое белый медведь проплыл без остановки – 687 километров.