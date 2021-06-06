https://ria.ru/20210606/maski-1735918887.html

В Израиле разрешат не носить маски в помещениях

В Израиле разрешат не носить маски в помещениях - РИА Новости, 06.06.2021

В Израиле разрешат не носить маски в помещениях

Если показатели заболеваемости коронавирусом в Израиле не начнут расти, гражданам разрешат не носить маски в помещениях с 15 июня, заявил министр... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T23:56

2021-06-06T23:56

2021-06-06T23:56

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

юлий эдельштейн

здоровье - общество

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 июн - РИА Новости. Если показатели заболеваемости коронавирусом в Израиле не начнут расти, гражданам разрешат не носить маски в помещениях с 15 июня, заявил министр здравоохранения Юлий Эдельштейн.Почти все карантинные ограничения из-за коронавируса в Израиле были сняты с 1 июня.Таким образом, начиная с июня, больше нет необходимости в "зелёном паспорте", также были сняты ограничения так называемого "фиолетового стандарта", регулирующие количество людей в закрытом помещении и на открытой местности. Однако граждане все ещё должны носить маски в помещениях."После обсуждений мы пришли к выводу, что, как мы всегда говорим, с осторожностью, если не будет ухудшения показателей и картины заболеваемости, с 15 июня мы попросим отменить обязанность носить маску", - сказал Эдельштейн в ходе церемонии чествования медицинских работников. При этом он отметил необходимость до этого дня все же носить маску.Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. На данный момент первую дозу получили более 5,45 миллиона человек, вторую - более 5,1 миллионов. С воскресенья начали вакцинировать подростков 12-15 лет.

https://ria.ru/20210606/vaktsinatsiya-1735897581.html

израиль

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коронавирус covid-19, юлий эдельштейн, здоровье - общество, израиль, в мире