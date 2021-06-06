https://ria.ru/20210606/mask-1735858645.html

Хакеры объявили войну Илону Маску из-за биткоина

Хакеры объявили войну Илону Маску из-за биткоина - РИА Новости, 06.06.2021

Хакеры объявили войну Илону Маску из-за биткоина

Группа хакеров Anonymous обвинила главу компаний SpaceX и Tesla Илона Маска в чрезмерном влиянии на криптовалюты через публикации в Twitter и пренебрежении к... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T11:43

2021-06-06T11:43

2021-06-06T11:54

илон маск

anonymous

технологии

в мире

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Группа хакеров Anonymous обвинила главу компаний SpaceX и Tesla Илона Маска в чрезмерном влиянии на криптовалюты через публикации в Twitter и пренебрежении к инвестициям обычных людей. Послание к миллиардеру опубликовано на официальном ютьюб-канале организации."Пока у трудолюбивых людей рушатся надежды из-за ваших публичных истерик, вы продолжаете издеваться над ними с помощью мемов, находясь в одном из своих особняков. Вы можете считать себя самым умным человеком, но теперь вы встретили равного себе. Мы Anonymous. Мы легион. Мы идем", — говорится в видео.Хакеры также уличили Маска в неискренности, поставив под сомнение его желание улучшать мировую экологию. По мнению Anonymous, бизнесмен "пытается играть по обе стороны", поскольку майнинг криптовалют не может улучшить ситуацию с углеродными выбросами.Ранее твиты Маска сильно влияли на котировки криптовалюты: например, когда миллиардер в январе упомянул биткоин в подписи на страничке в Twitter, его стоимость резко превысила 37 тысяч долларов. Но позднее Илон Маск стал чаще упоминать криптовалюту Dogecoin, что поспособствовало и ее росту. На этой неделе бизнесмен пошутил о своем "расставании" с биткоином, прикрепив эмодзи с разбитым сердцем и подписав пост немного измененной цитатой из песни группы Linkin Park "In the End": "То есть в конце концов это было не важно?" После этого курс самой популярной в мире криптовалюты обвалился на тысячу долларов.

https://ria.ru/20210605/mask-1735784922.html

https://ria.ru/20210525/rossiya-1733752043.html

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илон маск, anonymous, технологии, в мире