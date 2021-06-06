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Под Новосибирском пассажир иномарки поджег ее при попытке эвакуации
Под Новосибирском пассажир иномарки поджег ее при попытке эвакуации - РИА Новости, 06.06.2021
Под Новосибирском пассажир иномарки поджег ее при попытке эвакуации
Мужчина с признаками алкогольного опьянения в Новосибирской области поджег изнутри автомобиль, который полицейские планировали эвакуировать на штрафстоянку,... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T13:42
2021-06-06T13:43
гумвд
новосибирский район
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 6 июн – РИА Новости. Мужчина с признаками алкогольного опьянения в Новосибирской области поджег изнутри автомобиль, который полицейские планировали эвакуировать на штрафстоянку, нарушитель попал в больницу, сообщает в воскресенье ГУМВД по региону.По данным главка, вечером в минувшую субботу инспекторы ГИБДД оформляли автоаварию в поселке Тулинский Новосибирского района с участием двух автомобилей – Toyota и Pontiac. При этом полицейские установили, что женщина-водитель Toyota имеет признаки алкогольного опьянения, что позже подтвердило освидетельствование. Кроме того, у нее не было прав на управление транспортным средством. После составления протокола полицейские вызвали эвакуатор для транспортировки машины на штрафстоянку."По прибытии эвакуатора инспектор ДПС потребовал покинуть транспортное средство пассажира, находившегося на переднем сидении. Игнорируя законное требование сотрудников полиции, мужчина с внешними признаками опьянения, закрылся в машине. После чего, расплескав бензин по салону, стал угрожать поджечь данный автомобиль. Госавтоинспекторы незамедлительно вызвали сотрудников пожарно-спасательной части ГУМЧС", - говорится в сообщении.В главке рассказали, что в итоге мужчина поджег автомобиль изнутри. Огонь на течение нескольких секунд потушили пожарные, а полицейские вместе с очевидцами вытащили из машины нарушителя порядка."В связи с неадекватным поведением гражданина, выражавшемся в агрессивном поведении, инспекторами ГИБДД было применено спецсредство - наручники. Далее 36–летнего местного жителя передали медицинским работникам для дальнейшей транспортировки в Областную клиническую больницу", - сообщили в ГУМВД. Сейчас проводится проверка по факту неповиновения законному требованию сотрудников полиции.
https://radiosputnik.ria.ru/20210517/podzhog-1732689828.html
https://rsport.ria.ru/20210330/egorov-1603391388.html
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гумвд, новосибирский район, новосибирская область, происшествия

Под Новосибирском пассажир иномарки поджег ее при попытке эвакуации

13:42 06.06.2021 (обновлено: 13:43 06.06.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НОВОСИБИРСК, 6 июн – РИА Новости. Мужчина с признаками алкогольного опьянения в Новосибирской области поджег изнутри автомобиль, который полицейские планировали эвакуировать на штрафстоянку, нарушитель попал в больницу, сообщает в воскресенье ГУМВД по региону.
По данным главка, вечером в минувшую субботу инспекторы ГИБДД оформляли автоаварию в поселке Тулинский Новосибирского района с участием двух автомобилей – Toyota и Pontiac. При этом полицейские установили, что женщина-водитель Toyota имеет признаки алкогольного опьянения, что позже подтвердило освидетельствование. Кроме того, у нее не было прав на управление транспортным средством. После составления протокола полицейские вызвали эвакуатор для транспортировки машины на штрафстоянку.
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"По прибытии эвакуатора инспектор ДПС потребовал покинуть транспортное средство пассажира, находившегося на переднем сидении. Игнорируя законное требование сотрудников полиции, мужчина с внешними признаками опьянения, закрылся в машине. После чего, расплескав бензин по салону, стал угрожать поджечь данный автомобиль. Госавтоинспекторы незамедлительно вызвали сотрудников пожарно-спасательной части ГУМЧС", - говорится в сообщении.
В главке рассказали, что в итоге мужчина поджег автомобиль изнутри. Огонь на течение нескольких секунд потушили пожарные, а полицейские вместе с очевидцами вытащили из машины нарушителя порядка.
"В связи с неадекватным поведением гражданина, выражавшемся в агрессивном поведении, инспекторами ГИБДД было применено спецсредство - наручники. Далее 36–летнего местного жителя передали медицинским работникам для дальнейшей транспортировки в Областную клиническую больницу", - сообщили в ГУМВД. Сейчас проводится проверка по факту неповиновения законному требованию сотрудников полиции.
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ГУМВДНовосибирский районНовосибирская областьПроисшествия
 
 
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