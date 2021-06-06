https://ria.ru/20210606/kurenie-1735854863.html

В Минздраве рассказали, как отказ от курения влияет на организм

В Минздраве рассказали, как отказ от курения влияет на организм - РИА Новости, 06.06.2021

В Минздраве рассказали, как отказ от курения влияет на организм

Через пять лет после отказа от курения на пятьдесят процентов уменьшается риск рака горла и полости рта, сообщил замминистра здравоохранения России Олег... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T10:49

2021-06-06T10:49

2021-06-06T13:06

россия

олег салагай

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Через пять лет после отказа от курения на пятьдесят процентов уменьшается риск рака горла и полости рта, сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай."По современным данным, первые положительные признаки нормализации работы организма можно фиксировать уже через несколько десятков минут. Через год после отказа риск сердечно-сосудистых заболеваний уменьшается на пятьдесят процентов. Через пять лет на пятьдесят процентов уменьшается риск рака горла и полости рта", — написал Салагай в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20210531/veyp-1734802695.html

россия

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2021

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россия, олег салагай, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество