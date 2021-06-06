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В Минздраве рассказали, как отказ от курения влияет на организм
В Минздраве рассказали, как отказ от курения влияет на организм - РИА Новости, 06.06.2021
В Минздраве рассказали, как отказ от курения влияет на организм
Через пять лет после отказа от курения на пятьдесят процентов уменьшается риск рака горла и полости рта, сообщил замминистра здравоохранения России Олег... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T10:49
2021-06-06T13:06
россия
олег салагай
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Через пять лет после отказа от курения на пятьдесят процентов уменьшается риск рака горла и полости рта, сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай."По современным данным, первые положительные признаки нормализации работы организма можно фиксировать уже через несколько десятков минут. Через год после отказа риск сердечно-сосудистых заболеваний уменьшается на пятьдесят процентов. Через пять лет на пятьдесят процентов уменьшается риск рака горла и полости рта", — написал Салагай в своем Telegram-канале.
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россия, олег салагай, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

В Минздраве рассказали, как отказ от курения влияет на организм

10:49 06.06.2021 (обновлено: 13:06 06.06.2021)
 
© AFP 2021 / John MacdougallЗнак, запрещающий курение
Знак, запрещающий курение - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© AFP 2021 / John Macdougall
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Через пять лет после отказа от курения на пятьдесят процентов уменьшается риск рака горла и полости рта, сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
"По современным данным, первые положительные признаки нормализации работы организма можно фиксировать уже через несколько десятков минут. Через год после отказа риск сердечно-сосудистых заболеваний уменьшается на пятьдесят процентов. Через пять лет на пятьдесят процентов уменьшается риск рака горла и полости рта", — написал Салагай в своем Telegram-канале.
Как курение вейпа влияет на здоровье - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 08:00Инфографика
Как курение вейпа влияет на здоровье
 
РоссияОлег СалагайМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
 
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