https://ria.ru/20210606/kravchuk-1735893419.html

Кравчук рассказал, как помешал Крыму выйти из состава Украины

Кравчук рассказал, как помешал Крыму выйти из состава Украины - РИА Новости, 06.06.2021

Кравчук рассказал, как помешал Крыму выйти из состава Украины

Первый президент Украины, глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук рассказал, как помешал Крыму выйти из... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T18:14

2021-06-06T18:14

2021-06-06T18:54

россия

леонид кравчук

верховная рада украины

республика крым

украина

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Первый президент Украины, глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук рассказал, как помешал Крыму выйти из состава страны в 1991 году. По его словам, на областном совете тогда стояло два вопроса: превращение полуострова в автономию или денонсация договора 1954 года о передаче региона Украине.Он допустил, что Киев может признать регион "крымско-татарской автономией". В 1991 году в Крыму прошел референдум о государственном и правовом статусе полуострова. Большинство жителей (93%) проголосовали за воссоздание автономии. Верховный Совет Украинской ССР признал итоги референдума. Правительство Автономной Республики Крым 5 мая 1992 года приняло акт о государственной независимости. Его должны были вынести на референдум в августе того же года. Однако 13 мая 1992 года парламент Украины признал акт "неконституционным" и установил срок до 20 мая для его отмены.Верховный Совет Крыма отменил декларацию о независимости полуострова. При этом референдум, формально названный опросом, все же состоялся 27 марта 1994 года. Большая часть населения (82,8%) проголосовала за двойное гражданство (России и Украины) для жителей региона.Несмотря на демократическое волеизъявление крымчан, Верховная рада 17 марта 1995 года отменила конституцию полуострова и должность президента. Крым получил новую конституцию в 1998 году, она ограничила автономию.

https://ria.ru/20210606/kravchuk-1735881572.html

россия

республика крым

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, леонид кравчук, верховная рада украины, республика крым, украина, в мире