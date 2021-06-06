Кравчук рассказал, как помешал Крыму выйти из состава Украины
18:14 06.06.2021 (обновлено: 18:54 06.06.2021)
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Первый президент Украины, глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук рассказал, как помешал Крыму выйти из состава страны в 1991 году.
По его словам, на областном совете тогда стояло два вопроса: превращение полуострова в автономию или денонсация договора 1954 года о передаче региона Украине.
"Я с ними даже торговался: если с референдума будет снят вопрос о денонсации договора, то Украина может согласиться, чтобы оставить там один вопрос, а именно превращение области в автономию", — заявил Кравчук в эфире Пятого канала.
Он допустил, что Киев может признать регион "крымско-татарской автономией".
В 1991 году в Крыму прошел референдум о государственном и правовом статусе полуострова. Большинство жителей (93%) проголосовали за воссоздание автономии. Верховный Совет Украинской ССР признал итоги референдума. Правительство Автономной Республики Крым 5 мая 1992 года приняло акт о государственной независимости. Его должны были вынести на референдум в августе того же года. Однако 13 мая 1992 года парламент Украины признал акт "неконституционным" и установил срок до 20 мая для его отмены.
Верховный Совет Крыма отменил декларацию о независимости полуострова. При этом референдум, формально названный опросом, все же состоялся 27 марта 1994 года. Большая часть населения (82,8%) проголосовала за двойное гражданство (России и Украины) для жителей региона.
Несмотря на демократическое волеизъявление крымчан, Верховная рада 17 марта 1995 года отменила конституцию полуострова и должность президента. Крым получил новую конституцию в 1998 году, она ограничила автономию.