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Кравчук рассказал, как помешал Крыму выйти из состава Украины
Кравчук рассказал, как помешал Крыму выйти из состава Украины - РИА Новости, 06.06.2021
Кравчук рассказал, как помешал Крыму выйти из состава Украины
Первый президент Украины, глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук рассказал, как помешал Крыму выйти из... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T18:14
2021-06-06T18:54
россия
леонид кравчук
верховная рада украины
республика крым
украина
в мире
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Первый президент Украины, глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук рассказал, как помешал Крыму выйти из состава страны в 1991 году. По его словам, на областном совете тогда стояло два вопроса: превращение полуострова в автономию или денонсация договора 1954 года о передаче региона Украине.Он допустил, что Киев может признать регион "крымско-татарской автономией". В 1991 году в Крыму прошел референдум о государственном и правовом статусе полуострова. Большинство жителей (93%) проголосовали за воссоздание автономии. Верховный Совет Украинской ССР признал итоги референдума. Правительство Автономной Республики Крым 5 мая 1992 года приняло акт о государственной независимости. Его должны были вынести на референдум в августе того же года. Однако 13 мая 1992 года парламент Украины признал акт "неконституционным" и установил срок до 20 мая для его отмены.Верховный Совет Крыма отменил декларацию о независимости полуострова. При этом референдум, формально названный опросом, все же состоялся 27 марта 1994 года. Большая часть населения (82,8%) проголосовала за двойное гражданство (России и Украины) для жителей региона.Несмотря на демократическое волеизъявление крымчан, Верховная рада 17 марта 1995 года отменила конституцию полуострова и должность президента. Крым получил новую конституцию в 1998 году, она ограничила автономию.
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республика крым
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россия, леонид кравчук, верховная рада украины, республика крым, украина, в мире

Кравчук рассказал, как помешал Крыму выйти из состава Украины

18:14 06.06.2021 (обновлено: 18:54 06.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Леонид Кравчук
Экс-президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Евгений Котенко
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Первый президент Украины, глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук рассказал, как помешал Крыму выйти из состава страны в 1991 году.
По его словам, на областном совете тогда стояло два вопроса: превращение полуострова в автономию или денонсация договора 1954 года о передаче региона Украине.

"Я с ними даже торговался: если с референдума будет снят вопрос о денонсации договора, то Украина может согласиться, чтобы оставить там один вопрос, а именно превращение области в автономию", — заявил Кравчук в эфире Пятого канала.

Он допустил, что Киев может признать регион "крымско-татарской автономией".
В 1991 году в Крыму прошел референдум о государственном и правовом статусе полуострова. Большинство жителей (93%) проголосовали за воссоздание автономии. Верховный Совет Украинской ССР признал итоги референдума. Правительство Автономной Республики Крым 5 мая 1992 года приняло акт о государственной независимости. Его должны были вынести на референдум в августе того же года. Однако 13 мая 1992 года парламент Украины признал акт "неконституционным" и установил срок до 20 мая для его отмены.
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Верховный Совет Крыма отменил декларацию о независимости полуострова. При этом референдум, формально названный опросом, все же состоялся 27 марта 1994 года. Большая часть населения (82,8%) проголосовала за двойное гражданство (России и Украины) для жителей региона.
Несмотря на демократическое волеизъявление крымчан, Верховная рада 17 марта 1995 года отменила конституцию полуострова и должность президента. Крым получил новую конституцию в 1998 году, она ограничила автономию.
 
РоссияЛеонид КравчукВерховная Рада УкраиныРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
 
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