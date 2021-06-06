https://ria.ru/20210606/kravchuk-1735881572.html

Кравчук сравнил Донбасс с "раковой опухолью, которую нужно отрезать"

Кравчук сравнил Донбасс с "раковой опухолью, которую нужно отрезать" - РИА Новости, 06.06.2021

Кравчук сравнил Донбасс с "раковой опухолью, которую нужно отрезать"

Глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук сравнил Донбасс с "раковой опухолью". РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T15:54

2021-06-06T15:54

2021-06-06T16:45

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

леонид кравчук

украина

в мире

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук сравнил Донбасс с "раковой опухолью".Он процитировал писателя Олеся Гончара, по мнению которого, Украине надо "отрезать" этот регион, как злокачественное образование, чтобы "развиваться как независимое государство"."Я подумал, ведь не было же тогда войны. А человек, как и полагается талантливым, гениальным, я бы сказал, людям, еще тогда понимал, что будут проблемы с Донбассом", — сказал Кравчук в интервью Пятому каналу.Если бы украинские власти знали об этих "проблемах" раньше, они выстроили бы другую политику в отношении этих территорий, считает переговорщик. При этом, как указал глава делегации, жители Донбасса все же нужны Украине. Чтобы интегрировать ДНР и ЛНР, необходимо создать там свободную экономическую зону, инвестировать в возрождение региона, а также изменить языковую политику, чтобы не раздражать русское население, добавил Кравчук.По его словам, если проблему Донбасса вынесут на референдум и украинцы выберут "оставить его в этой борьбе на некоторое время", это будет правильно. Однако все зависит от того, как будет сформулирован вопрос, считает делегат.После государственного переворота в 2014 году Киев развернул боевые действия против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость из-за дискриминации русскоязычного населения. В результате агрессии ВСУ с 2014 года в Донбассе погибли около 13 тысяч человек. При этом украинские военные совместно с радикальными националистами продолжают регулярно обстреливать мирное население, разрушают инфраструктуру и экономику ДНР и ЛНР. В апреле после одного из таких ударов погиб ребенок, ранило женщину.Украина всячески затягивает реализацию Минских соглашений, предназначенных для мирного урегулирования конфликта, а также выдвигает противоречащие договоренностям инициативы.

https://ria.ru/20210605/general-1735793811.html

https://ria.ru/20210606/vstrecha-1735877843.html

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид кравчук, украина, в мире