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Кравчук сравнил Донбасс с "раковой опухолью, которую нужно отрезать"
Кравчук сравнил Донбасс с "раковой опухолью, которую нужно отрезать" - РИА Новости, 06.06.2021
Кравчук сравнил Донбасс с "раковой опухолью, которую нужно отрезать"
Глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук сравнил Донбасс с "раковой опухолью". РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T15:54
2021-06-06T16:45
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
леонид кравчук
украина
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук сравнил Донбасс с "раковой опухолью".Он процитировал писателя Олеся Гончара, по мнению которого, Украине надо "отрезать" этот регион, как злокачественное образование, чтобы "развиваться как независимое государство"."Я подумал, ведь не было же тогда войны. А человек, как и полагается талантливым, гениальным, я бы сказал, людям, еще тогда понимал, что будут проблемы с Донбассом", — сказал Кравчук в интервью Пятому каналу.Если бы украинские власти знали об этих "проблемах" раньше, они выстроили бы другую политику в отношении этих территорий, считает переговорщик. При этом, как указал глава делегации, жители Донбасса все же нужны Украине. Чтобы интегрировать ДНР и ЛНР, необходимо создать там свободную экономическую зону, инвестировать в возрождение региона, а также изменить языковую политику, чтобы не раздражать русское население, добавил Кравчук.По его словам, если проблему Донбасса вынесут на референдум и украинцы выберут "оставить его в этой борьбе на некоторое время", это будет правильно. Однако все зависит от того, как будет сформулирован вопрос, считает делегат.После государственного переворота в 2014 году Киев развернул боевые действия против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость из-за дискриминации русскоязычного населения. В результате агрессии ВСУ с 2014 года в Донбассе погибли около 13 тысяч человек. При этом украинские военные совместно с радикальными националистами продолжают регулярно обстреливать мирное население, разрушают инфраструктуру и экономику ДНР и ЛНР. В апреле после одного из таких ударов погиб ребенок, ранило женщину.Украина всячески затягивает реализацию Минских соглашений, предназначенных для мирного урегулирования конфликта, а также выдвигает противоречащие договоренностям инициативы.
https://ria.ru/20210605/general-1735793811.html
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донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид кравчук, украина, в мире

Кравчук сравнил Донбасс с "раковой опухолью, которую нужно отрезать"

15:54 06.06.2021 (обновлено: 16:45 06.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПервый президент Украины Леонид Кравчук
Первый президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук сравнил Донбасс с "раковой опухолью".
Он процитировал писателя Олеся Гончара, по мнению которого, Украине надо "отрезать" этот регион, как злокачественное образование, чтобы "развиваться как независимое государство".
"Я подумал, ведь не было же тогда войны. А человек, как и полагается талантливым, гениальным, я бы сказал, людям, еще тогда понимал, что будут проблемы с Донбассом", — сказал Кравчук в интервью Пятому каналу.
Если бы украинские власти знали об этих "проблемах" раньше, они выстроили бы другую политику в отношении этих территорий, считает переговорщик. При этом, как указал глава делегации, жители Донбасса все же нужны Украине. Чтобы интегрировать ДНР и ЛНР, необходимо создать там свободную экономическую зону, инвестировать в возрождение региона, а также изменить языковую политику, чтобы не раздражать русское население, добавил Кравчук.
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По его словам, если проблему Донбасса вынесут на референдум и украинцы выберут "оставить его в этой борьбе на некоторое время", это будет правильно. Однако все зависит от того, как будет сформулирован вопрос, считает делегат.
"Он не должен быть сформулирован в лоб: "Вы хотите этих людей или не хотите?". Так нельзя. Надо так деликатно сформулировать, чтобы не обидеть тех, кого мы хотим принять, и не оттолкнуть их", — заключил Кравчук.
После государственного переворота в 2014 году Киев развернул боевые действия против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость из-за дискриминации русскоязычного населения. В результате агрессии ВСУ с 2014 года в Донбассе погибли около 13 тысяч человек. При этом украинские военные совместно с радикальными националистами продолжают регулярно обстреливать мирное население, разрушают инфраструктуру и экономику ДНР и ЛНР. В апреле после одного из таких ударов погиб ребенок, ранило женщину.
Украина всячески затягивает реализацию Минских соглашений, предназначенных для мирного урегулирования конфликта, а также выдвигает противоречащие договоренностям инициативы.
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ДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КравчукУкраинаВ мире
 
 
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