https://ria.ru/20210606/kosmos-1735838192.html

Россия намерена запустить четыре спутника-шара в космос в 2025 году

Россия намерена запустить четыре спутника-шара в космос в 2025 году - РИА Новости, 06.06.2021

Россия намерена запустить четыре спутника-шара в космос в 2025 году

Россия через четыре года планирует вывести на орбиту четыре спутника-шара для калибровки наземных оптических станций и решения задач в интересах навигационной... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T03:13

2021-06-06T03:13

2021-06-06T03:13

наука

россия

космос

глонасс (система навигации)

роскосмос

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россия через четыре года планирует вывести на орбиту четыре спутника-шара для калибровки наземных оптических станций и решения задач в интересах навигационной системы ГЛОНАСС, следует из материалов "Роскосмоса", размещенных на сайте госзакупок.Согласно материалам, в 2025 году намечается запуск четырех сферических космических аппаратов: двух "Блиц-М2" и двух "ГЛАСС". Их предполагается вывести на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Восточный совместно с тремя спутниками связи "Гонец-М".Отмечается, что в задачи аппаратов входит "обеспечение процессов калибровки (юстировки) существующих и перспективных образцов квантово-оптических средств из состава различной ведомственной принадлежности", а также "обеспечение решения задач комплекса средств фундаментального обеспечения системы ГЛОНАСС". Спутники "Блиц-М2" будут работать на орбите высотой 2 тысячи километров, а "ГЛАСС" - 5 100 километров.Ранее в космос с аналогичными задачами были выведены два российских сферических спутника. Первый - аппарат "Блиц" был запущен в сентябре 2009 года. В январе 2013 года он столкнулся с одним из обломков китайского метеорологического спутника Fengyun-1С. Обломки образовались после испытания Китаем в 2007 году противоспутникового оружия, которым они сбили собственный метеоспутник.В 2019 году ракетой "Рокот" был доставлен в космос аппарат "Блиц-М", однако он не отделился от разгонного блока "Бриз-КМ" и не смог выполнить свою задачу.В октябре 2020 года генеральный директор Научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения" (предприятие "Роскосмоса") Юрий Рой сообщил РИА Новости, что в 2021 году будут запущены еще два спутника-шара "Блиц-М".

https://ria.ru/20210605/glonass-1735743775.html

https://ria.ru/20210124/glonass-1594331273.html

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россия, космос, глонасс (система навигации), роскосмос