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Наука
https://ria.ru/20210606/kosmos-1735838192.html
Россия намерена запустить четыре спутника-шара в космос в 2025 году
Россия намерена запустить четыре спутника-шара в космос в 2025 году - РИА Новости, 06.06.2021
Россия намерена запустить четыре спутника-шара в космос в 2025 году
Россия через четыре года планирует вывести на орбиту четыре спутника-шара для калибровки наземных оптических станций и решения задач в интересах навигационной... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T03:13
2021-06-06T03:13
наука
россия
космос
глонасс (система навигации)
роскосмос
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россия через четыре года планирует вывести на орбиту четыре спутника-шара для калибровки наземных оптических станций и решения задач в интересах навигационной системы ГЛОНАСС, следует из материалов "Роскосмоса", размещенных на сайте госзакупок.Согласно материалам, в 2025 году намечается запуск четырех сферических космических аппаратов: двух "Блиц-М2" и двух "ГЛАСС". Их предполагается вывести на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Восточный совместно с тремя спутниками связи "Гонец-М".Отмечается, что в задачи аппаратов входит "обеспечение процессов калибровки (юстировки) существующих и перспективных образцов квантово-оптических средств из состава различной ведомственной принадлежности", а также "обеспечение решения задач комплекса средств фундаментального обеспечения системы ГЛОНАСС". Спутники "Блиц-М2" будут работать на орбите высотой 2 тысячи километров, а "ГЛАСС" - 5 100 километров.Ранее в космос с аналогичными задачами были выведены два российских сферических спутника. Первый - аппарат "Блиц" был запущен в сентябре 2009 года. В январе 2013 года он столкнулся с одним из обломков китайского метеорологического спутника Fengyun-1С. Обломки образовались после испытания Китаем в 2007 году противоспутникового оружия, которым они сбили собственный метеоспутник.В 2019 году ракетой "Рокот" был доставлен в космос аппарат "Блиц-М", однако он не отделился от разгонного блока "Бриз-КМ" и не смог выполнить свою задачу.В октябре 2020 года генеральный директор Научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения" (предприятие "Роскосмоса") Юрий Рой сообщил РИА Новости, что в 2021 году будут запущены еще два спутника-шара "Блиц-М".
https://ria.ru/20210605/glonass-1735743775.html
https://ria.ru/20210124/glonass-1594331273.html
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россия, космос, глонасс (система навигации), роскосмос

Россия намерена запустить четыре спутника-шара в космос в 2025 году

03:13 06.06.2021
 
© Fotolia / ElenartsВид на планету Земля из космоса
Вид на планету Земля из космоса - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© Fotolia / Elenarts
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Россия через четыре года планирует вывести на орбиту четыре спутника-шара для калибровки наземных оптических станций и решения задач в интересах навигационной системы ГЛОНАСС, следует из материалов "Роскосмоса", размещенных на сайте госзакупок.
Согласно материалам, в 2025 году намечается запуск четырех сферических космических аппаратов: двух "Блиц-М2" и двух "ГЛАСС". Их предполагается вывести на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома Восточный совместно с тремя спутниками связи "Гонец-М".
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Точность системы ГЛОНАСС планируется улучшить до 10 сантиметров
Отмечается, что в задачи аппаратов входит "обеспечение процессов калибровки (юстировки) существующих и перспективных образцов квантово-оптических средств из состава различной ведомственной принадлежности", а также "обеспечение решения задач комплекса средств фундаментального обеспечения системы ГЛОНАСС". Спутники "Блиц-М2" будут работать на орбите высотой 2 тысячи километров, а "ГЛАСС" - 5 100 километров.
Ранее в космос с аналогичными задачами были выведены два российских сферических спутника. Первый - аппарат "Блиц" был запущен в сентябре 2009 года. В январе 2013 года он столкнулся с одним из обломков китайского метеорологического спутника Fengyun-1С. Обломки образовались после испытания Китаем в 2007 году противоспутникового оружия, которым они сбили собственный метеоспутник.
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Источник рассказал о планах по запуску новых спутников "Глонасс"
В 2019 году ракетой "Рокот" был доставлен в космос аппарат "Блиц-М", однако он не отделился от разгонного блока "Бриз-КМ" и не смог выполнить свою задачу.
В октябре 2020 года генеральный директор Научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения" (предприятие "Роскосмоса") Юрий Рой сообщил РИА Новости, что в 2021 году будут запущены еще два спутника-шара "Блиц-М".
 
НаукаРоссияКосмосГЛОНАСС (система навигации)Роскосмос
 
 
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