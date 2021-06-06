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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210606/koronavirus-1735858210.html
В России за сутки выписали более 7,3 тысячи переболевших COVID-19
В России за сутки выписали более 7,3 тысячи переболевших COVID-19 - РИА Новости, 06.06.2021
В России за сутки выписали более 7,3 тысячи переболевших COVID-19
Более 7,3 тысячи человек выписаны в России по выздоровлении от COVID-19 за последние сутки, с начала пандемии этот показатель превысил 4,7 миллиона, сообщили... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T11:34
2021-06-06T11:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более 7,3 тысячи человек выписаны в России по выздоровлении от COVID-19 за последние сутки, с начала пандемии этот показатель превысил 4,7 миллиона, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 7 369 человек... За весь период выписаны по выздоровлении по России - 4 736 446", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписали 1741 человека, в Санкт-Петербурге - 897, в Подмосковье - 679 человек.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), общество

В России за сутки выписали более 7,3 тысячи переболевших COVID-19

11:34 06.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Работники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более 7,3 тысячи человек выписаны в России по выздоровлении от COVID-19 за последние сутки, с начала пандемии этот показатель превысил 4,7 миллиона, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 7 369 человек... За весь период выписаны по выздоровлении по России - 4 736 446", - говорится в сообщении.
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 11:45Распространение коронавируса
В Москве за сутки госпитализировали 1245 человек с коронавирусом
В частности, в Москве выписали 1741 человека, в Санкт-Петербурге - 897, в Подмосковье - 679 человек.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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