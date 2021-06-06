https://ria.ru/20210606/koronavirus-1735858210.html

В России за сутки выписали более 7,3 тысячи переболевших COVID-19

В России за сутки выписали более 7,3 тысячи переболевших COVID-19 - РИА Новости, 06.06.2021

В России за сутки выписали более 7,3 тысячи переболевших COVID-19

Более 7,3 тысячи человек выписаны в России по выздоровлении от COVID-19 за последние сутки, с начала пандемии этот показатель превысил 4,7 миллиона, сообщили... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T11:34

2021-06-06T11:34

2021-06-06T11:34

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более 7,3 тысячи человек выписаны в России по выздоровлении от COVID-19 за последние сутки, с начала пандемии этот показатель превысил 4,7 миллиона, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 7 369 человек... За весь период выписаны по выздоровлении по России - 4 736 446", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписали 1741 человека, в Санкт-Петербурге - 897, в Подмосковье - 679 человек.

https://ria.ru/20210605/koronavirus-1735769331.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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