https://ria.ru/20210606/koronavirus-1735858210.html
В России за сутки выписали более 7,3 тысячи переболевших COVID-19
В России за сутки выписали более 7,3 тысячи переболевших COVID-19 - РИА Новости, 06.06.2021
В России за сутки выписали более 7,3 тысячи переболевших COVID-19
Более 7,3 тысячи человек выписаны в России по выздоровлении от COVID-19 за последние сутки, с начала пандемии этот показатель превысил 4,7 миллиона, сообщили... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T11:34
2021-06-06T11:34
2021-06-06T11:34
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Более 7,3 тысячи человек выписаны в России по выздоровлении от COVID-19 за последние сутки, с начала пандемии этот показатель превысил 4,7 миллиона, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 7 369 человек... За весь период выписаны по выздоровлении по России - 4 736 446", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписали 1741 человека, в Санкт-Петербурге - 897, в Подмосковье - 679 человек.
https://ria.ru/20210605/koronavirus-1735769331.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), общество