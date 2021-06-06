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В России за сутки умер 351 человек с COVID-19

В России за сутки умер 351 человек с COVID-19 - РИА Новости, 06.06.2021

В России за сутки умер 351 человек с COVID-19

За сутки в России скончался 351 человек с COVID-19, за все время - 123 787, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T11:32

2021-06-06T11:32

2021-06-06T11:32

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. За сутки в России скончался 351 человек с COVID-19, за все время - 123 787, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждена 351 смерть... За весь период по России умерло 123 787 человек", - говорится в сообщении.В частности, за сутки в Москве подтверждена 61 смерть, в Санкт-Петербурге - 43, в Воронежской области - 16.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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