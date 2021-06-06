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В Москве выявили 2936 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 2936 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 06.06.2021
В Москве выявили 2936 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T11:32
2021-06-06T11:32
2021-06-06T11:32
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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санкт-петербург
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: Москва – 2936, Санкт-Петербург – 861, Московская область – 773", – говорится в сообщении.
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