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В Москве выявили 2936 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 2936 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 06.06.2021

В Москве выявили 2936 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T11:32

2021-06-06T11:32

2021-06-06T11:32

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: Москва – 2936, Санкт-Петербург – 861, Московская область – 773", – говорится в сообщении.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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