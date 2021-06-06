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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210606/koronavirus-1735857866.html
В Москве выявили 2936 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 2936 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 06.06.2021
В Москве выявили 2936 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T11:32
2021-06-06T11:32
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: Москва – 2936, Санкт-Петербург – 861, Московская область – 773", – говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В Москве выявили 2936 новых случаев заражения коронавирусом

11:32 06.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрачи бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Врачи бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: Москва – 2936, Санкт-Петербург – 861, Московская область – 773", – говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
 
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