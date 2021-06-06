https://ria.ru/20210606/kompleks-1735834947.html

Белоруссия подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза

Белоруссия подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза - РИА Новости, 06.06.2021

Белоруссия подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза

Комплекс ответных мер со стороны Белоруссии в отношении Евросоюза готов, при этом в Минске рассчитывают, что западные страны не будут вводить новые санкции, об... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T00:59

2021-06-06T00:59

2021-06-06T15:18

роман протасевич

роман головченко

ryanair

евросовет

евросоюз

белоруссия

литва

в мире

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Комплекс ответных мер со стороны Белоруссии в отношении Евросоюза готов, при этом в Минске рассчитывают, что западные страны не будут вводить новые санкции, об этом в интервью телеканалу "Беларусь-1" сообщил премьер-министр республики Роман Головченко."Список узнают в свое время адресаты", - добавил Головченко, выразив надежду, что "разгоряченные головы остудятся и взвесят", среди прочего, интересы своего бизнеса в стране.Премьер отметил, что в Белоруссии работает большое количество иностранных предприятий, особенно из тех стран, которые проводят недружественную политику в отношении республики. "Это Польша, Литва, Латвия, к сожалению, с недавнего времени и Украина. Поэтому я хотел бы, чтобы политики подумали о судьбах своих бизнесов", - предупредил он.По его словам, ущерб от финансовых и торговых ограничений Запада против Минска вряд ли будет выше трех процентов ВВП. При этом он указал, что в Минске не будут сидеть и ждать, пока страна ощутит на себе кумулятивный эффект от санкций.Головченко также заявил, что у него нет опасений за внешнеполитическое будущее страны, несмотря на обострение отношений с Западом.Ранее европейские власти запретили белорусским авиаперевозчикам использовать воздушное пространство и аэропорты стран ЕС. Это связано с задержанием Романа Протасевича в Минске, которого сняли с рейса ирландской компании Ryanair Афины — Вильнюс после того, как лайнер совершил вынужденную посадку из-за сообщения о минировании. Оно впоследствии оказалось ложным.Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.Западные страны раскритиковали произошедшее, заявив, что самолет вынудили совершить посадку. Преследование Протасевича в Европе считают политически мотивированным. Евросовет призвал как можно скорее принять новые санкции против Минска.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20210605/sud-1735819127.html

https://ria.ru/20210605/sanktsii-1735802919.html

белоруссия

литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман протасевич, роман головченко, ryanair, евросовет, евросоюз, белоруссия, литва, в мире