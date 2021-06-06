Белоруссия подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза
00:59 06.06.2021 (обновлено: 15:18 06.06.2021)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Белоруссии Роман Головченко на заседании Палаты представителей парламента
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Комплекс ответных мер со стороны Белоруссии в отношении Евросоюза готов, при этом в Минске рассчитывают, что западные страны не будут вводить новые санкции, об этом в интервью телеканалу "Беларусь-1" сообщил премьер-министр республики Роман Головченко.
"Список узнают в свое время адресаты", - добавил Головченко, выразив надежду, что "разгоряченные головы остудятся и взвесят", среди прочего, интересы своего бизнеса в стране.
Премьер отметил, что в Белоруссии работает большое количество иностранных предприятий, особенно из тех стран, которые проводят недружественную политику в отношении республики. "Это Польша, Литва, Латвия, к сожалению, с недавнего времени и Украина. Поэтому я хотел бы, чтобы политики подумали о судьбах своих бизнесов", - предупредил он.
По его словам, ущерб от финансовых и торговых ограничений Запада против Минска вряд ли будет выше трех процентов ВВП. При этом он указал, что в Минске не будут сидеть и ждать, пока страна ощутит на себе кумулятивный эффект от санкций.
Головченко также заявил, что у него нет опасений за внешнеполитическое будущее страны, несмотря на обострение отношений с Западом.
Ранее европейские власти запретили белорусским авиаперевозчикам использовать воздушное пространство и аэропорты стран ЕС. Это связано с задержанием Романа Протасевича в Минске, которого сняли с рейса ирландской компании Ryanair Афины — Вильнюс после того, как лайнер совершил вынужденную посадку из-за сообщения о минировании. Оно впоследствии оказалось ложным.
Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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