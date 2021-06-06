https://ria.ru/20210606/klimat-1735839572.html

Трамп раскритиковал Байдена за Парижское соглашение по климату

Трамп раскритиковал Байдена за Парижское соглашение по климату - РИА Новости, 06.06.2021

Трамп раскритиковал Байдена за Парижское соглашение по климату

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал своего преемника Джо Байдена за возвращение в "прокитайское и пророссийское" Парижское соглашение по климату. РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T04:10

2021-06-06T04:10

2021-06-06T04:10

дональд трамп

джо байден

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в мире

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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал своего преемника Джо Байдена за возвращение в "прокитайское и пророссийское" Парижское соглашение по климату."Байден вернулся в убивающее рабочие места Парижское соглашение по климату. Ужасная сделка, прокитайская, пророссийская, антиамериканская, будет стоить Америке триллионов долларов за годы", - заявил Трамп на съезде Республиканской партии в Северной Каролине.Парижское соглашение по климату - первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает полного отказа от ископаемого топлива. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Кроме того, все больше в энергопоставках должна быть доля возобновляемых источников энергии. При Дональде Трампе США вышли из соглашения, однако Джо Байден в первый же день президентства подписал указ о возвращении в него.

https://ria.ru/20210519/katastrofa-1733025963.html

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дональд трамп, джо байден, сша, в мире