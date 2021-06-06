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Трамп раскритиковал Байдена за Парижское соглашение по климату
Трамп раскритиковал Байдена за Парижское соглашение по климату - РИА Новости, 06.06.2021
Трамп раскритиковал Байдена за Парижское соглашение по климату
Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал своего преемника Джо Байдена за возвращение в "прокитайское и пророссийское" Парижское соглашение по климату. РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T04:10
2021-06-06T04:10
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал своего преемника Джо Байдена за возвращение в "прокитайское и пророссийское" Парижское соглашение по климату."Байден вернулся в убивающее рабочие места Парижское соглашение по климату. Ужасная сделка, прокитайская, пророссийская, антиамериканская, будет стоить Америке триллионов долларов за годы", - заявил Трамп на съезде Республиканской партии в Северной Каролине.Парижское соглашение по климату - первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает полного отказа от ископаемого топлива. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Кроме того, все больше в энергопоставках должна быть доля возобновляемых источников энергии. При Дональде Трампе США вышли из соглашения, однако Джо Байден в первый же день президентства подписал указ о возвращении в него.
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Трамп раскритиковал Байдена за Парижское соглашение по климату

04:10 06.06.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал своего преемника Джо Байдена за возвращение в "прокитайское и пророссийское" Парижское соглашение по климату.
"Байден вернулся в убивающее рабочие места Парижское соглашение по климату. Ужасная сделка, прокитайская, пророссийская, антиамериканская, будет стоить Америке триллионов долларов за годы", - заявил Трамп на съезде Республиканской партии в Северной Каролине.
Атмосфера Земли - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
19 мая, 19:15
Ученые предупредили о неизбежной катастрофе на Земле
Парижское соглашение по климату - первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает полного отказа от ископаемого топлива. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Кроме того, все больше в энергопоставках должна быть доля возобновляемых источников энергии. При Дональде Трампе США вышли из соглашения, однако Джо Байден в первый же день президентства подписал указ о возвращении в него.
 
Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
 
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