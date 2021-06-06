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Байден выступил против участия Китая в разработке правил мировой торговли
Байден выступил против участия Китая в разработке правил мировой торговли - РИА Новости, 06.06.2021
Байден выступил против участия Китая в разработке правил мировой торговли
Президент США Джо Байден заявил, что Китай не должен участвовать в разработке правил мировой торговли и технологий. РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T09:38
2021-06-06T09:38
джо байден
китай
сша
в мире
экономика
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Китай не должен участвовать в разработке правил мировой торговли и технологий."В Брюсселе я встречусь с президентами Европейской комиссии (Урсулой фон дер Ляйен - ред.) и Европейского совета (Шарлем Мишелем - ред.), чтобы обсудить, как США и Европа могут в тесной координации работать над глобальными вызовами. Мы сосредоточимся на обеспечении того, чтобы рыночные демократии, а не Китай или кто-либо еще, писали правила XXI века, касающиеся торговли и технологий", - говорится в статье Байдена в газете Washington Post.Президент США также написал, что "основные демократии мира будут предлагать отвечающую высоким стандартам альтернативу Китаю для обновления физической и цифровой инфраструктуры, а также инфраструктуры здравоохранения". В четверг Байден подписал указ, запрещающий американцам покупать акции 59 китайских компаний. Исполнительный указ касается компаний, связанных, по оценкам Вашингтона, с оборонным сектором КНР, в том числе предприятия авиационного и космического секторов Китая. Запрет вступит в силу 2 августа.В список, опубликованный минфином США, вошли такие крупные корпорации, как Китайская государственная военно-промышленная компания (CASIC), Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC), пекинское и гонконгские подразделения China Mobile и другие коммуникационные предприятия, Китайская национальная ядерная корпорация CNNC и Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация (CNOOC), Китайская железнодорожная строительная компания (CRCC) и ряд судостроительный компаний, компания по производству полупроводников SMIC, компания Huawei и ряд других предприятий.Ранее экс-президент США Дональд Трамп незадолго до того, как покинуть Белый дом, подписал указ о запрете сделок с ценными бумагами компаний, которые могут быть связаны с китайскими военными. Администрация Байдена отложила действие этого запрета сначала до января, а затем до 11 июня.
https://ria.ru/20210605/kitay-1735685526.html
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джо байден, китай, сша, в мире, экономика

Байден выступил против участия Китая в разработке правил мировой торговли

09:38 06.06.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Китай не должен участвовать в разработке правил мировой торговли и технологий.
"В Брюсселе я встречусь с президентами Европейской комиссии (Урсулой фон дер Ляйен - ред.) и Европейского совета (Шарлем Мишелем - ред.), чтобы обсудить, как США и Европа могут в тесной координации работать над глобальными вызовами. Мы сосредоточимся на обеспечении того, чтобы рыночные демократии, а не Китай или кто-либо еще, писали правила XXI века, касающиеся торговли и технологий", - говорится в статье Байдена в газете Washington Post.
Президент США также написал, что "основные демократии мира будут предлагать отвечающую высоким стандартам альтернативу Китаю для обновления физической и цифровой инфраструктуры, а также инфраструктуры здравоохранения".
В четверг Байден подписал указ, запрещающий американцам покупать акции 59 китайских компаний. Исполнительный указ касается компаний, связанных, по оценкам Вашингтона, с оборонным сектором КНР, в том числе предприятия авиационного и космического секторов Китая. Запрет вступит в силу 2 августа.
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Ранее экс-президент США Дональд Трамп незадолго до того, как покинуть Белый дом, подписал указ о запрете сделок с ценными бумагами компаний, которые могут быть связаны с китайскими военными. Администрация Байдена отложила действие этого запрета сначала до января, а затем до 11 июня.
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