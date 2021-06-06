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"Игра в кошки-мышки": американцы высказались об инциденте с МиГ-31
"Игра в кошки-мышки": американцы высказались об инциденте с МиГ-31 - РИА Новости, 06.06.2021
"Игра в кошки-мышки": американцы высказались об инциденте с МиГ-31
Пользователи сайта телеканала Fox News прокомментировали новость о перехвате самолета патрульной авиации США российским истребителем МиГ-31. РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T08:44
2021-06-06T08:44
россия
баренцево море
ввс сша
миг-31
сша
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Пользователи сайта телеканала Fox News прокомментировали новость о перехвате самолета патрульной авиации США российским истребителем МиГ-31.Ранее пресс-служба Северного флота сообщила об обнаружении над акваторией Баренцева моря приближающейся к границе России воздушной цели. Поднятый для сопровождения МиГ-31 идентифицировал ее как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" американских ВВС. После разворота иностранного судна перехватчик вернулся на аэродром базирования."Американский самолет летел рядом с российской границей по той же причине, по которой российские самолеты летают вдоль американской границы — чтобы проверить характер и время реакции потенциального противника. Это, конечно, не операция на мозге, но мне кажется, это все же достаточно деликатный момент", — написал SandiGlas."Соединенные Штаты и Россия постоянно играют друг с другом в кошки-мышки. Они проверяют нашу систему обороны, мы делаем то же самое с их системой. &lt;...&gt;. Ничего необычного здесь нет", — отметил Lawburgtn. Он также предположил, что Р-8А "Посейдон" мог искать российские подводные лодки или вести радиоэлектронную разведку."Русские делают это, потому что знают, что они могут провоцировать нас по своему усмотрению и что наш "президент" не сумеет этому помешать", — заявил LIBTARDBuster!!."Вот видите! Так просто вести себя вежливо. Вести себя профессионально — это лучший способ избежать нежелательных инцидентов, которые могут спровоцировать войну", — подытожили читатели.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210604/okhotnik-1735605427.html
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россия, баренцево море, ввс сша, миг-31, сша

"Игра в кошки-мышки": американцы высказались об инциденте с МиГ-31

08:44 06.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Пользователи сайта телеканала Fox News прокомментировали новость о перехвате самолета патрульной авиации США российским истребителем МиГ-31.
Ранее пресс-служба Северного флота сообщила об обнаружении над акваторией Баренцева моря приближающейся к границе России воздушной цели. Поднятый для сопровождения МиГ-31 идентифицировал ее как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" американских ВВС. После разворота иностранного судна перехватчик вернулся на аэродром базирования.
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"Американский самолет летел рядом с российской границей по той же причине, по которой российские самолеты летают вдоль американской границы — чтобы проверить характер и время реакции потенциального противника. Это, конечно, не операция на мозге, но мне кажется, это все же достаточно деликатный момент", — написал SandiGlas.
"Соединенные Штаты и Россия постоянно играют друг с другом в кошки-мышки. Они проверяют нашу систему обороны, мы делаем то же самое с их системой. <...>. Ничего необычного здесь нет", — отметил Lawburgtn. Он также предположил, что Р-8А "Посейдон" мог искать российские подводные лодки или вести радиоэлектронную разведку.
"Русские делают это, потому что знают, что они могут провоцировать нас по своему усмотрению и что наш "президент" не сумеет этому помешать", — заявил LIBTARDBuster!!.
"Вот видите! Так просто вести себя вежливо. Вести себя профессионально — это лучший способ избежать нежелательных инцидентов, которые могут спровоцировать войну", — подытожили читатели.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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