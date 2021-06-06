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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210606/holland-1735608498.html
Тому Холланду не разрешили сделать постельную сцену в "Человеке-пауке"
Тому Холланду не разрешили сделать постельную сцену в "Человеке-пауке" - РИА Новости, 06.06.2021
Тому Холланду не разрешили сделать постельную сцену в "Человеке-пауке"
Том Холланд, известный по роли Человека-паука, в беседе с ведущими радиостанции Capital FM рассказал, что продюсеры Marvel не разрешили ему сделать постельную... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T01:20
2021-06-06T01:20
том холланд
кино и сериалы
бенедикт камбербэтч
культура
новости культуры
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Том Холланд, известный по роли Человека-паука, в беседе с ведущими радиостанции Capital FM рассказал, что продюсеры Marvel не разрешили ему сделать постельную сцену в фильме о супергерое.И хотя Холланд не рассказал, о каком блокбастере шла речь, и кто должен был быть задействован в откровенном эпизоде, как полагают некоторые СМИ, актер имел в виду блокбастер "Человек-паук: Нет пути домой". Его сейчас активно снимают. Подробности сюжета до сих пор держатся в секрете. О будущем фильме известно только то, что теперь наставником Питера Паркера станет колдун Доктор Стрэндж в исполнении Бенедикта Камбербэтча.Ожидается, что лента выйдет в прокат в ноябре этого года.
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том холланд, кино и сериалы, бенедикт камбербэтч, новости культуры, marvel comics

Тому Холланду не разрешили сделать постельную сцену в "Человеке-пауке"

01:20 06.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Том Холланд
Актер Том Холланд - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Том Холланд, известный по роли Человека-паука, в беседе с ведущими радиостанции Capital FM рассказал, что продюсеры Marvel не разрешили ему сделать постельную сцену в фильме о супергерое.
"Я сказал: "Думаю, у нас должна быть действительно страстная сексуальная сцена". Но мне ответили: "А мы так не думаем", — вспоминал актер.
И хотя Холланд не рассказал, о каком блокбастере шла речь, и кто должен был быть задействован в откровенном эпизоде, как полагают некоторые СМИ, актер имел в виду блокбастер "Человек-паук: Нет пути домой". Его сейчас активно снимают.
Подробности сюжета до сих пор держатся в секрете. О будущем фильме известно только то, что теперь наставником Питера Паркера станет колдун Доктор Стрэндж в исполнении Бенедикта Камбербэтча.
Ожидается, что лента выйдет в прокат в ноябре этого года.
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