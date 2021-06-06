https://ria.ru/20210606/holland-1735608498.html

Тому Холланду не разрешили сделать постельную сцену в "Человеке-пауке"

Тому Холланду не разрешили сделать постельную сцену в "Человеке-пауке" - РИА Новости, 06.06.2021

Тому Холланду не разрешили сделать постельную сцену в "Человеке-пауке"

Том Холланд, известный по роли Человека-паука, в беседе с ведущими радиостанции Capital FM рассказал, что продюсеры Marvel не разрешили ему сделать постельную... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T01:20

2021-06-06T01:20

2021-06-06T01:20

том холланд

кино и сериалы

бенедикт камбербэтч

культура

новости культуры

marvel comics

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155958/63/1559586378_0:111:2859:1719_1920x0_80_0_0_3e24eb4c8d9efa1e16e2086b13a020fa.jpg

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Том Холланд, известный по роли Человека-паука, в беседе с ведущими радиостанции Capital FM рассказал, что продюсеры Marvel не разрешили ему сделать постельную сцену в фильме о супергерое.И хотя Холланд не рассказал, о каком блокбастере шла речь, и кто должен был быть задействован в откровенном эпизоде, как полагают некоторые СМИ, актер имел в виду блокбастер "Человек-паук: Нет пути домой". Его сейчас активно снимают. Подробности сюжета до сих пор держатся в секрете. О будущем фильме известно только то, что теперь наставником Питера Паркера станет колдун Доктор Стрэндж в исполнении Бенедикта Камбербэтча.Ожидается, что лента выйдет в прокат в ноябре этого года.

https://ria.ru/20210528/taylorjohnson-1734469858.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

том холланд, кино и сериалы, бенедикт камбербэтч, новости культуры, marvel comics