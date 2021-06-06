https://ria.ru/20210606/gudkov-1735918179.html

Гудков рассказал, куда планирует поехать после Украины

Гудков рассказал, куда планирует поехать после Украины - РИА Новости, 07.06.2021

Гудков рассказал, куда планирует поехать после Украины

Экс-депутат Дмитрий Гудков, фигурант дела о неуплате по договору аренды, сообщил РИА Новости, что планирует доехать из Киева до Варны, где находятся его... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-06T23:42

2021-06-06T23:42

2021-06-07T05:24

россия

алексей мельников

онк

дмитрий гудков

киев

украина

происшествия

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Экс-депутат Дмитрий Гудков, фигурант дела о неуплате по договору аренды, сообщил РИА Новости, что планирует доехать из Киева до Варны, где находятся его родители.Ранее Гудков сообщил, что выехал из России на Украину и направляется в Киев."Планирую доехать в Варну до родителей, а о планах расскажу позже", - сообщил экс-депутат.Гудкова и его тетю Ирину Ермилову задержали 1 июня, им вменяют причинение имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения (пункт "б" части 2 статьи 165 УК РФ). Как сообщал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, дело касается фирмы родителей Гудкова, свою причастность к ней политик отрицает.По словам адвоката Гудкова Михаила Бирюкова, сумма ущерба по делу о неуплате аренды, в которой подозревают экс-депутата, превышает миллион рублей. Согласно Уголовному кодексу России, стоимость имущества, превышающая миллион рублей, признается особо крупным размером.В минувший четверг Гудкова отпустили из ИВС, а Тверской суд отказался избрать запрет определенных действий для Ермиловой. Они оба находятся в статусе подозреваемых.

https://ria.ru/20210606/gudkov-1735913122.html

россия

киев

украина

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россия, алексей мельников, онк, дмитрий гудков , киев, украина, происшествия