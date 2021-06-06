https://ria.ru/20210606/gudkov-1735913122.html

Адвокат Дмитрия Гудкова заявил, что политика могут объявить в розыск после обвинения

Адвокат Дмитрия Гудкова заявил, что политика могут объявить в розыск после обвинения - РИА Новости, 07.06.2021

Адвокат Дмитрия Гудкова заявил, что политика могут объявить в розыск после обвинения

Экс-депутата Дмитрия Гудкова, который выехал из России, могут объявить в розыск в случае неявки по требованию следователя, но для этого ему должно быть... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-06T22:14

2021-06-06T22:14

2021-06-07T05:34

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происшествия

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Экс-депутата Дмитрия Гудкова, который выехал из России, могут объявить в розыск в случае неявки по требованию следователя, но для этого ему должно быть предъявлено заочное обвинение, считает адвокат Гудкова Михаил Бирюков.Ранее Гудков, фигурант дела о неуплате по договору аренды, сообщил, что выехал из РФ на Украину и направляется в Киев, оттуда он собирается ехать в Варну к родителям."Неявка по требованию следователя может повлечь за собой объявление в розыск. Но я считаю, что по истечении 48 часов задержания Дмитрия Гудкова, поскольку ему не была избрана мера пресечения судом или следователем, он утратил статус подозреваемого, и для объявления его в розыск необходимо заочно предъявить ему обвинение", - сказал РИА Новости Бирюков.Гудкова и его тетю Ирину Ермилову задержали 1 июня, им вменяют причинение имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения (пункт "б" части 2 статьи 165 УК РФ). Как сообщал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, дело касается фирмы родителей Гудкова, свою причастность к ней политик отрицает.По словам Бирюкова, сумма ущерба по делу о неуплате аренды, в которой подозревают экс-депутата, превышает миллион рублей. Согласно Уголовному кодексу России, стоимость имущества, превышающая 1 миллион рублей, признается особо крупным размером.В минувший четверг Гудков был отпущен из ИВС, а Тверской суд отказался избрать запрет определенных действий для Ермиловой. Они оба находятся в статусе подозреваемых.

https://ria.ru/20210606/gudkov-1735909545.html

https://ria.ru/20210602/patrony-1735248864.html

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алексей мельников, онк, киев, украина, происшествия, россия, дмитрий гудков