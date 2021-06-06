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https://ria.ru/20210606/gudkov-1735909545.html
Гудков уехал из России на Украину
Гудков уехал из России на Украину - РИА Новости, 07.06.2021
Гудков уехал из России на Украину
Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, подозреваемый в неуплате долга по договору аренды, выехал из России на Украину. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-06T21:21
2021-06-07T05:34
россия
дмитрий гудков
киев
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, подозреваемый в неуплате долга по договору аренды, выехал из России на Украину."Подъезжаю к Киеву, где у меня давно запланированы встречи и эфиры (сегодня — у Евгения Киселева)", — написал политик в Telegram.Как отметил Гудков, ему сообщили, что уголовное дело против него продолжат вплоть до ареста, если он не уедет из страны. По словам экс-парламентария, его решение поддержали родные и близкие."Планирую доехать в Варну до родителей, а о планах расскажу позже", — заявил он РИА Новости.Гудкова и его тетю Ирину Ермилову задержали 1 июня, им вменяют причинение имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения (пункт "б" части 2 статьи 165 УК России). Они оба находятся в статусе подозреваемых.Как сказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, дело касается фирмы родителей Гудкова, причастность к ней политик отрицает.По словам адвоката Михаила Бирюкова, сумма ущерба по делу о неуплате аренды больше миллиона рублей. Согласно российскому Уголовному кодексу, стоимость имущества, превышающая эту сумму, признается особо крупным размером.В четверг Гудкова отпустили из ИВС, Тверской суд отказался избрать запрет определенных действий для Ермиловой.
https://ria.ru/20210606/gudkov-1735905936.html
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россия, дмитрий гудков , киев, украина

Гудков уехал из России на Украину

21:21 06.06.2021 (обновлено: 05:34 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Родиков / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы Дмитрий Гудков
Депутат Госдумы Дмитрий Гудков - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Константин Родиков
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, подозреваемый в неуплате долга по договору аренды, выехал из России на Украину.
"Подъезжаю к Киеву, где у меня давно запланированы встречи и эфиры (сегодня — у Евгения Киселева)", — написал политик в Telegram.
Как отметил Гудков, ему сообщили, что уголовное дело против него продолжат вплоть до ареста, если он не уедет из страны. По словам экс-парламентария, его решение поддержали родные и близкие.
"Планирую доехать в Варну до родителей, а о планах расскажу позже", — заявил он РИА Новости.
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков. Архив - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
Вчера, 20:54
Адвокат прокомментировал слухи о том, что Гудков покинул Россию
Гудкова и его тетю Ирину Ермилову задержали 1 июня, им вменяют причинение имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения (пункт "б" части 2 статьи 165 УК России). Они оба находятся в статусе подозреваемых.
Как сказал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, дело касается фирмы родителей Гудкова, причастность к ней политик отрицает.
По словам адвоката Михаила Бирюкова, сумма ущерба по делу о неуплате аренды больше миллиона рублей. Согласно российскому Уголовному кодексу, стоимость имущества, превышающая эту сумму, признается особо крупным размером.
В четверг Гудкова отпустили из ИВС, Тверской суд отказался избрать запрет определенных действий для Ермиловой.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
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В квартире Геннадия Гудкова нашли патроны от пистолета, сообщил источник
 
РоссияДмитрий ГудковКиевУкраина
 
 
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