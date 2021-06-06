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Адвокат прокомментировал слухи о том, что Гудков покинул Россию
Адвокат прокомментировал слухи о том, что Гудков покинул Россию - РИА Новости, 06.06.2021
Адвокат прокомментировал слухи о том, что Гудков покинул Россию
Защита экс-депутата Дмитрия Гудкова не располагает сведениями о его местонахождении и не имеет информации, что он покинул территорию России, рассказал РИА... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T20:54
2021-06-06T20:54
россия
алексей мельников
онк
украина
происшествия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Защита экс-депутата Дмитрия Гудкова не располагает сведениями о его местонахождении и не имеет информации, что он покинул территорию России, рассказал РИА Новости его адвокат Михаил Бирюков.Ранее в соцсетях появились сообщения, что Гудков якобы выехал из России на Украину."У меня нет информации о его местонахождении", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить информацию, что Гудков покинул Россию.Дмитрия Гудкова и его тетю Ирину Ермилову задержали 1 июня, им вменяют причинение имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения (п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ). Как сообщал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, дело касается фирмы родителей Гудкова, свою причастность к ней политик отрицает.По словам адвоката Бирюкова, сумма ущерба по делу о неуплате аренды, в которой подозревают Гудкова, превышает миллион рублей. Согласно Уголовному кодексу России, стоимость имущества, превышающая 1 миллион рублей, признается особо крупным размером.В минувший четверг Гудков был отпущен из ИВС, а Тверской суд отказался избрать запрет определенных действий для его тёти Ирины Ермиловой, задержанной по этому же делу. Оба находятся в статусе подозреваемых.
https://ria.ru/20210603/gudkov-1735511093.html
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россия, алексей мельников, онк, украина, происшествия

Адвокат прокомментировал слухи о том, что Гудков покинул Россию

20:54 06.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков. Архив
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков. Архив - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Защита экс-депутата Дмитрия Гудкова не располагает сведениями о его местонахождении и не имеет информации, что он покинул территорию России, рассказал РИА Новости его адвокат Михаил Бирюков.
Ранее в соцсетях появились сообщения, что Гудков якобы выехал из России на Украину.
Депутат Госдумы Дмитрий Гудков - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 19:59
Гудкова отпустили из полиции
"У меня нет информации о его местонахождении", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить информацию, что Гудков покинул Россию.
Дмитрия Гудкова и его тетю Ирину Ермилову задержали 1 июня, им вменяют причинение имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения (п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ). Как сообщал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, дело касается фирмы родителей Гудкова, свою причастность к ней политик отрицает.
По словам адвоката Бирюкова, сумма ущерба по делу о неуплате аренды, в которой подозревают Гудкова, превышает миллион рублей. Согласно Уголовному кодексу России, стоимость имущества, превышающая 1 миллион рублей, признается особо крупным размером.
В минувший четверг Гудков был отпущен из ИВС, а Тверской суд отказался избрать запрет определенных действий для его тёти Ирины Ермиловой, задержанной по этому же делу. Оба находятся в статусе подозреваемых.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 13:57
В квартире Геннадия Гудкова нашли патроны от пистолета, сообщил источник
 
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