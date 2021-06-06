https://ria.ru/20210606/gudkov-1735905936.html

Адвокат прокомментировал слухи о том, что Гудков покинул Россию

Адвокат прокомментировал слухи о том, что Гудков покинул Россию - РИА Новости, 06.06.2021

Адвокат прокомментировал слухи о том, что Гудков покинул Россию

Защита экс-депутата Дмитрия Гудкова не располагает сведениями о его местонахождении и не имеет информации, что он покинул территорию России, рассказал РИА... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T20:54

2021-06-06T20:54

2021-06-06T20:54

россия

алексей мельников

онк

украина

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/92671/10/926711034_0:42:2741:1583_1920x0_80_0_0_19c73493043212bb0d49061682b91005.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Защита экс-депутата Дмитрия Гудкова не располагает сведениями о его местонахождении и не имеет информации, что он покинул территорию России, рассказал РИА Новости его адвокат Михаил Бирюков.Ранее в соцсетях появились сообщения, что Гудков якобы выехал из России на Украину."У меня нет информации о его местонахождении", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить информацию, что Гудков покинул Россию.Дмитрия Гудкова и его тетю Ирину Ермилову задержали 1 июня, им вменяют причинение имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения (п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ). Как сообщал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, дело касается фирмы родителей Гудкова, свою причастность к ней политик отрицает.По словам адвоката Бирюкова, сумма ущерба по делу о неуплате аренды, в которой подозревают Гудкова, превышает миллион рублей. Согласно Уголовному кодексу России, стоимость имущества, превышающая 1 миллион рублей, признается особо крупным размером.В минувший четверг Гудков был отпущен из ИВС, а Тверской суд отказался избрать запрет определенных действий для его тёти Ирины Ермиловой, задержанной по этому же делу. Оба находятся в статусе подозреваемых.

https://ria.ru/20210603/gudkov-1735511093.html

https://ria.ru/20210602/patrony-1735248864.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей мельников, онк, украина, происшествия