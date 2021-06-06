https://ria.ru/20210606/groza-1735851070.html
Москвичам пообещали "летний коктейль" из грозы с градом
Москвичам пообещали "летний коктейль" из грозы с градом - РИА Новости, 06.06.2021
Москвичам пообещали "летний коктейль" из грозы с градом
"Летний коктейль" с июльским теплом, грозой, ливнем, градом и шквалистым ветром ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T09:51
2021-06-06T09:51
2021-06-06T11:10
погода
евгений тишковец
москва
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общество
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. "Летний коктейль" с июльским теплом, грозой, ливнем, градом и шквалистым ветром ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, за несколько часов в столице выпадет около пяти миллиметров осадков. Местами возможен град размером до двух сантиметров.В то же время воздух прогреется до плюс 22-24 в Москве и плюс 20-25 в области. "Это климатические показатели июля. Ветер восточных, северо-восточных румбов, четыре-девять метров в секунду, при грозе — шквалистые порывы до 15-20 метров в секунду, так что с высокой вероятностью может что-то упасть", — добавил Тишковец.Атмосферное давление немного понизится — до отметки 746 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20210225/meteozavisimye-1598858784.html
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погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество