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Москвичам пообещали "летний коктейль" из грозы с градом
Москвичам пообещали "летний коктейль" из грозы с градом - РИА Новости, 06.06.2021
Москвичам пообещали "летний коктейль" из грозы с градом
"Летний коктейль" с июльским теплом, грозой, ливнем, градом и шквалистым ветром ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T09:51
2021-06-06T11:10
погода
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. "Летний коктейль" с июльским теплом, грозой, ливнем, градом и шквалистым ветром ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, за несколько часов в столице выпадет около пяти миллиметров осадков. Местами возможен град размером до двух сантиметров.В то же время воздух прогреется до плюс 22-24 в Москве и плюс 20-25 в области. "Это климатические показатели июля. Ветер восточных, северо-восточных румбов, четыре-девять метров в секунду, при грозе — шквалистые порывы до 15-20 метров в секунду, так что с высокой вероятностью может что-то упасть", — добавил Тишковец.Атмосферное давление немного понизится — до отметки 746 миллиметров ртутного столба.
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погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество

Москвичам пообещали "летний коктейль" из грозы с градом

09:51 06.06.2021 (обновлено: 11:10 06.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. "Летний коктейль" с июльским теплом, грозой, ливнем, градом и шквалистым ветром ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Погода будет определяться влиянием южного циклона, из-за чего в небе вырастут "десятитысячники" — такие мощные конвективные облака высотой десять километров. Это гибридные облака, которые "наковальней" своей уходят в стратосферу в виде шапки, напоминающей ядерный взрыв", — объяснил собеседник агентства.

По его словам, за несколько часов в столице выпадет около пяти миллиметров осадков. Местами возможен град размером до двух сантиметров.
В то же время воздух прогреется до плюс 22-24 в Москве и плюс 20-25 в области.
"Это климатические показатели июля. Ветер восточных, северо-восточных румбов, четыре-девять метров в секунду, при грозе — шквалистые порывы до 15-20 метров в секунду, так что с высокой вероятностью может что-то упасть", — добавил Тишковец.
Атмосферное давление немного понизится — до отметки 746 миллиметров ртутного столба.
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ПогодаЕвгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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