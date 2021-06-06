https://ria.ru/20210606/groza-1735851070.html

Москвичам пообещали "летний коктейль" из грозы с градом

Москвичам пообещали "летний коктейль" из грозы с градом - РИА Новости, 06.06.2021

Москвичам пообещали "летний коктейль" из грозы с градом

"Летний коктейль" с июльским теплом, грозой, ливнем, градом и шквалистым ветром ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T09:51

2021-06-06T09:51

2021-06-06T11:10

погода

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. "Летний коктейль" с июльским теплом, грозой, ливнем, градом и шквалистым ветром ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, за несколько часов в столице выпадет около пяти миллиметров осадков. Местами возможен град размером до двух сантиметров.В то же время воздух прогреется до плюс 22-24 в Москве и плюс 20-25 в области. "Это климатические показатели июля. Ветер восточных, северо-восточных румбов, четыре-девять метров в секунду, при грозе — шквалистые порывы до 15-20 метров в секунду, так что с высокой вероятностью может что-то упасть", — добавил Тишковец.Атмосферное давление немного понизится — до отметки 746 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20210225/meteozavisimye-1598858784.html

москва

московская область (подмосковье)

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погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество