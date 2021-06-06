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https://ria.ru/20210606/gorlovka-1735900439.html
При взрыве в Горловке пострадала женщина
При взрыве в Горловке пострадала женщина - РИА Новости, 07.06.2021
При взрыве в Горловке пострадала женщина
Жительница города Горловка в Донбассе получила ранения из-за взрыва боеприпаса в лесополосе, сообщил журналистам представитель Народной милиции... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-06T19:46
2021-06-07T14:06
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
горловка
в мире
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Жительница города Горловка в Донбассе получила ранения из-за взрыва боеприпаса в лесополосе, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной ДНР."Сегодня днем жительница поселка шахты Гагарина во время сбора грибов в лесополосе наткнулась на неразорвавшийся ранее боеприпас, который сдетонировал. В результате взрыва женщина получила многочисленные ранения. Сейчас пострадавшая находится в медицинском учреждении, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сказал представитель ведомства.Он отметил, что этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Только за последний месяц зафиксировано семь обстрелов по поселку шахты имени Гагарина."При этом противник применял практически весь спектр имеющегося вооружения – это различные виды гранатометов, а также 120 и 82 миллиметров минометы. В этом месте линия соприкосновения огибает Горловку с северо-западной стороны, поэтому огонь по горловчанам боевики 10-й горно-штурмовой бригады ведут с трех направлений населённых пунктов Ленинское, Новгородское и шахты Южной", - заявил представитель Народной милиции ДНР.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210606/donbass-1735860838.html
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луганская народная республика
донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, горловка, в мире

При взрыве в Горловке пострадала женщина

19:46 06.06.2021 (обновлено: 14:06 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтена насосной станции, поврежденная в результате обстрела, в Киевском районе Донецка
Стена насосной станции, поврежденная в результате обстрела, в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Жительница города Горловка в Донбассе получила ранения из-за взрыва боеприпаса в лесополосе, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной ДНР.
"Сегодня днем жительница поселка шахты Гагарина во время сбора грибов в лесополосе наткнулась на неразорвавшийся ранее боеприпас, который сдетонировал. В результате взрыва женщина получила многочисленные ранения. Сейчас пострадавшая находится в медицинском учреждении, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сказал представитель ведомства.
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Он отметил, что этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Только за последний месяц зафиксировано семь обстрелов по поселку шахты имени Гагарина.
"При этом противник применял практически весь спектр имеющегося вооружения – это различные виды гранатометов, а также 120 и 82 миллиметров минометы. В этом месте линия соприкосновения огибает Горловку с северо-западной стороны, поэтому огонь по горловчанам боевики 10-й горно-штурмовой бригады ведут с трех направлений населённых пунктов Ленинское, Новгородское и шахты Южной", - заявил представитель Народной милиции ДНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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