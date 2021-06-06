https://ria.ru/20210606/gibdd-1735887533.html

В Госдуме призвали ужесточить скрытый надзор за водителями

В Госдуме призвали ужесточить скрытый надзор за водителями - РИА Новости, 06.06.2021

В Госдуме призвали ужесточить скрытый надзор за водителями

Необходимо разрешить сотрудникам МВД во время скрытого надзора за дорогами останавливать автомобили и пресекать противоправные действия, считает депутат Госдумы РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T17:09

2021-06-06T17:09

2021-06-06T18:50

авто

вячеслав лысаков

общество

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госдума рф

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Необходимо разрешить сотрудникам МВД во время скрытого надзора за дорогами останавливать автомобили и пресекать противоправные действия, считает депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Вячеслав Лысаков.Проект приказа Министерства внутренних дел, который регламентирует надзор за соблюдением правил дорожного движения, размещен на портале проектов правовых актов. Согласно документу, во время операции сотрудники Госавтоинспекции смогут фиксировать опасное вождение и разговор по мобильному за рулем. Они не обязаны быть в форме, но в этом случае для оформления протокола должны передавать информацию другим нарядам."У меня есть принципиальное замечание: там сообщили, что сотрудники автоинспекции при исполнении, но в гражданской одежде не имеют права останавливать машины. Я считаю, это неправильно. Это заигрывание с обществом", — заявил депутат РИА Новости.По его словам, часто, кроме автоинспекции, некому пресекать противоправные действия на дорогах; в то же время сотрудники, ведущие скрытое патрулирование, могут быстро среагировать в этой ситуации.Как отметил депутат, документ, который разместило ведомство, свидетельствует о том, что МВД "наконец созрело для организации этой работы"."Поддерживаю документ и этот формат работы", — добавил он.Согласно проекту, при скрытом надзоре автоинспекторы на патрульном автомобиле без специальной цветографической схемы смогут фиксировать нарушения правил дорожного движения, в том числе факты опасного вождения, выезда на встречную полосу, превышения скорости и нарушения правил пользования телефоном за рулем.

https://ria.ru/20210606/dps-1735861170.html

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авто, вячеслав лысаков, общество, россия, госдума рф