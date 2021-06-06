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"Газпром" планирует сменить прописку с Москвы на Петербург
"Газпром" планирует сменить прописку с Москвы на Петербург - РИА Новости, 06.06.2021
"Газпром" планирует сменить прописку с Москвы на Петербург
Собрание акционеров "Газпрома" рассмотрит обновленный устав компании, одним из изменений которого станет смена места регистрации с Москвы на Санкт-Петербург. Об РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T18:05
2021-06-06T18:05
россия
газпром
москва
санкт-петербург
экономика
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Собрание акционеров "Газпрома" рассмотрит обновленный устав компании, одним из изменений которого станет смена места регистрации с Москвы на Санкт-Петербург. Об этом говорится в опубликованных к собранию акционеров документах."Текст устава ПАО "Газпром" после внесения изменений. Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург", — написано в документе.Также предлагается указать в уставе, что собрание акционеров будет проводится "по месту нахождения" ПАО. Сейчас оно может также проводиться в Северной столице. В настоящее время юридический адрес холдинга находится на улице Наметкина в Москве, однако большинство подразделений уже располагается в Петербурге.
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россия, газпром, москва, санкт-петербург, экономика

"Газпром" планирует сменить прописку с Москвы на Петербург

18:05 06.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Собрание акционеров "Газпрома" рассмотрит обновленный устав компании, одним из изменений которого станет смена места регистрации с Москвы на Санкт-Петербург. Об этом говорится в опубликованных к собранию акционеров документах.
"Текст устава ПАО "Газпром" после внесения изменений. Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург", — написано в документе.
Также предлагается указать в уставе, что собрание акционеров будет проводится "по месту нахождения" ПАО. Сейчас оно может также проводиться в Северной столице.
В настоящее время юридический адрес холдинга находится на улице Наметкина в Москве, однако большинство подразделений уже располагается в Петербурге.
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