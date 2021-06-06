Трамп: Байден позволил России достроить "Северный поток — 2"
04:07 06.06.2021 (обновлено: 07:44 06.06.2021)
ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что новая администрация во главе с Джо Байденом "позволила" России построить "Северный поток — 2", а также выразил мнение, что российский лидер Владимир Путин "насмехается" над своим американским коллегой.
"У меня были отличные отношения с Путиным, но никто не был так суров с Россией, как я", - сказал экс-глава государства на съезде республиканцев в Северной Каролине.
В то же время действующая администрация, по его мнению, "ставит Америку на последнее место".
Трамп раскритиковал отказ Байдена от строительства американского трубопровода Keystone, а также выразил мнение, что новый глава Белого дома "позволил" России строить "Северный поток — 2".
"Отклонили наш трубопровод, но поддерживают российский, который я полностью остановил, отправившись в Германию и во все части Европы", - сказал он.
Бывший президент также выразил мнение, что над Байденом "насмехаются" как "китайские переговорщики", так и Путин. "Они насмехаются над ним, они унижают нашу страну", - заявил Трамп.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству "Северного потока — 2" будет сложно, поскольку он практически достроен. В середине мая США отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект, сославшись на противоречие своим национальным интересам.
В пятницу Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума сообщил о завершении прокладки первой нитки "Северного потока — 2". Он уточнил, что строительство второй нитки газопровода займет еще около двух месяцев.