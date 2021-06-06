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Трамп: Байден позволил России достроить "Северный поток — 2"
Трамп: Байден позволил России достроить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 06.06.2021
Трамп: Байден позволил России достроить "Северный поток — 2"
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что новая администрация во главе с Джо Байденом "позволила" России построить "Северный поток — 2", а также выразил... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T04:07
2021-06-06T07:44
россия
северный поток — 2
дональд трамп
джо байден
владимир путин
германия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что новая администрация во главе с Джо Байденом "позволила" России построить "Северный поток — 2", а также выразил мнение, что российский лидер Владимир Путин "насмехается" над своим американским коллегой.В то же время действующая администрация, по его мнению, "ставит Америку на последнее место".Трамп раскритиковал отказ Байдена от строительства американского трубопровода Keystone, а также выразил мнение, что новый глава Белого дома "позволил" России строить "Северный поток — 2".Бывший президент также выразил мнение, что над Байденом "насмехаются" как "китайские переговорщики", так и Путин. "Они насмехаются над ним, они унижают нашу страну", - заявил Трамп."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству "Северного потока — 2" будет сложно, поскольку он практически достроен. В середине мая США отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект, сославшись на противоречие своим национальным интересам. В пятницу Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума сообщил о завершении прокладки первой нитки "Северного потока — 2". Он уточнил, что строительство второй нитки газопровода займет еще около двух месяцев.
https://ria.ru/20210605/potok-1735804748.html
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россия, северный поток — 2, дональд трамп, джо байден, владимир путин, германия, сша, в мире

Трамп: Байден позволил России достроить "Северный поток — 2"

04:07 06.06.2021 (обновлено: 07:44 06.06.2021)
 
© REUTERS / Octavio JonesБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© REUTERS / Octavio Jones
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что новая администрация во главе с Джо Байденом "позволила" России построить "Северный поток — 2", а также выразил мнение, что российский лидер Владимир Путин "насмехается" над своим американским коллегой.

"У меня были отличные отношения с Путиным, но никто не был так суров с Россией, как я", - сказал экс-глава государства на съезде республиканцев в Северной Каролине.

В то же время действующая администрация, по его мнению, "ставит Америку на последнее место".
Трамп раскритиковал отказ Байдена от строительства американского трубопровода Keystone, а также выразил мнение, что новый глава Белого дома "позволил" России строить "Северный поток — 2".
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"Отклонили наш трубопровод, но поддерживают российский, который я полностью остановил, отправившись в Германию и во все части Европы", - сказал он.

Бывший президент также выразил мнение, что над Байденом "насмехаются" как "китайские переговорщики", так и Путин. "Они насмехаются над ним, они унижают нашу страну", - заявил Трамп.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству "Северного потока — 2" будет сложно, поскольку он практически достроен. В середине мая США отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект, сославшись на противоречие своим национальным интересам.
В пятницу Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума сообщил о завершении прокладки первой нитки "Северного потока — 2". Он уточнил, что строительство второй нитки газопровода займет еще около двух месяцев.
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РоссияСеверный поток — 2Дональд ТрампДжо БайденВладимир ПутинГерманияСШАВ мире
 
 
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