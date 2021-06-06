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Сотрудники ФСИН смогут выносить заключенным предостережения
Сотрудники ФСИН смогут выносить заключенным предостережения - РИА Новости, 06.06.2021
Сотрудники ФСИН смогут выносить заключенным предостережения
Сотрудники уголовно-исполнительной системы (УИС) получили право объявлять официальное предостережение подозреваемым, обвиняемым и заключённым, соответствующий... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T00:45
2021-06-06T05:09
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Сотрудники уголовно-исполнительной системы (УИС) получили право объявлять официальное предостережение подозреваемым, обвиняемым и заключённым, соответствующий закон вступил в силу в воскресенье.Инициативу об изменении федерального законодательства внесли в Госдуму в январе этого года. В мае президент России Владимир Путин подписал соответствующий федеральный закон.В частности, изменения внесены в федеральные законы "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы", "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", а также в Уголовно-исполнительный кодекс.Сотрудники УИС с этого дня вправе объявлять подозреваемым, обвиняемым и заключенным предостережения для предупреждения о недопустимости правонарушений и совершения преступлений или для пресечения антиобщественного поведения.Ранее полномочия по вынесению официального предостережения были только у сотрудников полиции, прокуратуры и ФСБ.В случае неисполнения требования, изложенного в официальном предостережении, лицо, которому оно было объявлено, может быть привлечено к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
https://ria.ru/20210527/zarplata-1734413001.html
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россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, общество

Сотрудники ФСИН смогут выносить заключенным предостережения

00:45 06.06.2021 (обновлено: 05:09 06.06.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСИЗО №3 "Кольчугино" во Владимирской области
СИЗО №3 Кольчугино во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Сотрудники уголовно-исполнительной системы (УИС) получили право объявлять официальное предостережение подозреваемым, обвиняемым и заключённым, соответствующий закон вступил в силу в воскресенье.
Инициативу об изменении федерального законодательства внесли в Госдуму в январе этого года. В мае президент России Владимир Путин подписал соответствующий федеральный закон.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 13:45
ФСИН объяснила зарплату в 224 тысячи рублей на принудительных работах
В частности, изменения внесены в федеральные законы "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы", "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", а также в Уголовно-исполнительный кодекс.
Сотрудники УИС с этого дня вправе объявлять подозреваемым, обвиняемым и заключенным предостережения для предупреждения о недопустимости правонарушений и совершения преступлений или для пресечения антиобщественного поведения.
Ранее полномочия по вынесению официального предостережения были только у сотрудников полиции, прокуратуры и ФСБ.
В случае неисполнения требования, изложенного в официальном предостережении, лицо, которому оно было объявлено, может быть привлечено к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
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РоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Госдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинОбщество
 
 
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