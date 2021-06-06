https://ria.ru/20210606/fsin-1735834427.html

Сотрудники ФСИН смогут выносить заключенным предостережения

Сотрудники ФСИН смогут выносить заключенным предостережения - РИА Новости, 06.06.2021

Сотрудники ФСИН смогут выносить заключенным предостережения

Сотрудники уголовно-исполнительной системы (УИС) получили право объявлять официальное предостережение подозреваемым, обвиняемым и заключённым, соответствующий... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T00:45

2021-06-06T00:45

2021-06-06T05:09

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

госдума рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Сотрудники уголовно-исполнительной системы (УИС) получили право объявлять официальное предостережение подозреваемым, обвиняемым и заключённым, соответствующий закон вступил в силу в воскресенье.Инициативу об изменении федерального законодательства внесли в Госдуму в январе этого года. В мае президент России Владимир Путин подписал соответствующий федеральный закон.В частности, изменения внесены в федеральные законы "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы", "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", а также в Уголовно-исполнительный кодекс.Сотрудники УИС с этого дня вправе объявлять подозреваемым, обвиняемым и заключенным предостережения для предупреждения о недопустимости правонарушений и совершения преступлений или для пресечения антиобщественного поведения.Ранее полномочия по вынесению официального предостережения были только у сотрудников полиции, прокуратуры и ФСБ.В случае неисполнения требования, изложенного в официальном предостережении, лицо, которому оно было объявлено, может быть привлечено к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

https://ria.ru/20210527/zarplata-1734413001.html

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россия

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2021

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россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, общество