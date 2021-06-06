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Politico: ФБР пыталось получить сведения о читателях статьи в USA Today
Politico: ФБР пыталось получить сведения о читателях статьи в USA Today - РИА Новости, 06.06.2021
Politico: ФБР пыталось получить сведения о читателях статьи в USA Today
Федеральное бюро расследований (ФБР) США отозвало направленное издательству Gannett требование предоставить данные читателей статьи в USA Today, где речь шла о... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T06:44
2021-06-06T06:44
2021-06-06T11:00
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ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США отозвало направленное издательству Gannett требование предоставить данные читателей статьи в USA Today, где речь шла о стрельбе, при которой погибли двое агентов ФБР, сообщает издание Politico.Стрельба, о которой идет речь, произошла в феврале в штате Флорида. Агенты ФБР собирались провести обыск в рамках расследования, связанного с детской порнографией, когда хозяин дома, куда они прибыли, открыл стрельбу. В результате инцидента двое агентов ФБР погибли, еще трое были ранены. Сам подозреваемый также погиб.Отмечается, что повестка, направленная в апреле Gannett, которой принадлежит газета USA Today, требовала предоставления такой информации о читателях, как IP-адреса. На прошлой неделе компания Gannett обратилась в суд, заявив, что подобное требование нарушает первую поправку к Конституции США.Согласно изданию, представитель ФБР отметил, что отзыв требования связан с тем, что отпала соответствующая необходимость. Как заявили в Минюсте США, разыскиваемого удалось "идентифицировать другими способами".
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фбр, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости.
Федеральное бюро расследований (ФБР
) США
отозвало направленное издательству Gannett требование предоставить данные читателей статьи в USA Today, где речь шла о стрельбе, при которой погибли двое агентов ФБР, сообщает издание Politico
.
Стрельба, о которой идет речь, произошла в феврале в штате Флорида. Агенты ФБР собирались провести обыск в рамках расследования, связанного с детской порнографией, когда хозяин дома, куда они прибыли, открыл стрельбу. В результате инцидента двое агентов ФБР погибли, еще трое были ранены. Сам подозреваемый также погиб.
Отмечается, что повестка, направленная в апреле Gannett, которой принадлежит газета USA Today, требовала предоставления такой информации о читателях, как IP-адреса. На прошлой неделе компания Gannett обратилась в суд, заявив, что подобное требование нарушает первую поправку к Конституции США.
Согласно изданию, представитель ФБР отметил, что отзыв требования связан с тем, что отпала соответствующая необходимость. Как заявили в Минюсте США, разыскиваемого удалось "идентифицировать другими способами".