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Трамп раскритиковал Facebook, заморозивший его аккаунт
Трамп раскритиковал Facebook, заморозивший его аккаунт - РИА Новости, 06.06.2021
Трамп раскритиковал Facebook, заморозивший его аккаунт
Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал Facebook, заморозивший его аккаунт. РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T04:29
2021-06-06T04:29
facebook
дональд трамп
марк цукерберг
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал Facebook, заморозивший его аккаунт.Выступая в Северной Каролине, Трамп упомянул, что в соцсети его заблокировали на два года."Надо с этим покончить, нельзя это позволять", - заявил Трамп.Он обвинил главу компании Марка Цукерберга в нарушении закона."Он нарушил закон, потратив миллионы на … операцию по мобилизации голосов в самых демократических районах", - сказал Трамп.По его словам, Цукерберг, с которым он встречался в бытность президентом, резко изменил к нему отношение."Думаю, такова человеческая природа. Но мы не можем подобной человеческой природе править нашей страной", - сказал Трамп.
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facebook, дональд трамп, марк цукерберг, сша, в мире

Трамп раскритиковал Facebook, заморозивший его аккаунт

04:29 06.06.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал Facebook, заморозивший его аккаунт.
Выступая в Северной Каролине, Трамп упомянул, что в соцсети его заблокировали на два года.
"Надо с этим покончить, нельзя это позволять", - заявил Трамп.
Он обвинил главу компании Марка Цукерберга в нарушении закона.
"Он нарушил закон, потратив миллионы на … операцию по мобилизации голосов в самых демократических районах", - сказал Трамп.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 19:48
Facebook рассказал, когда разблокирует аккаунты Трампа
По его словам, Цукерберг, с которым он встречался в бытность президентом, резко изменил к нему отношение.
"Думаю, такова человеческая природа. Но мы не можем подобной человеческой природе править нашей страной", - сказал Трамп.
 
FacebookДональд ТрампМарк ЦукербергСШАВ мире
 
 
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