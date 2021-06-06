https://ria.ru/20210606/facebook-1735840368.html

Трамп раскритиковал Facebook, заморозивший его аккаунт

Трамп раскритиковал Facebook, заморозивший его аккаунт - РИА Новости, 06.06.2021

Трамп раскритиковал Facebook, заморозивший его аккаунт

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал Facebook, заморозивший его аккаунт. РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T04:29

2021-06-06T04:29

2021-06-06T04:29

facebook

дональд трамп

марк цукерберг

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал Facebook, заморозивший его аккаунт.Выступая в Северной Каролине, Трамп упомянул, что в соцсети его заблокировали на два года."Надо с этим покончить, нельзя это позволять", - заявил Трамп.Он обвинил главу компании Марка Цукерберга в нарушении закона."Он нарушил закон, потратив миллионы на … операцию по мобилизации голосов в самых демократических районах", - сказал Трамп.По его словам, Цукерберг, с которым он встречался в бытность президентом, резко изменил к нему отношение."Думаю, такова человеческая природа. Но мы не можем подобной человеческой природе править нашей страной", - сказал Трамп.

https://ria.ru/20210604/blokirovka-1735716843.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, дональд трамп, марк цукерберг, сша, в мире