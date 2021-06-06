https://ria.ru/20210606/facebook-1735840368.html
Трамп раскритиковал Facebook, заморозивший его аккаунт
Трамп раскритиковал Facebook, заморозивший его аккаунт - РИА Новости, 06.06.2021
Трамп раскритиковал Facebook, заморозивший его аккаунт
Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал Facebook, заморозивший его аккаунт. РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T04:29
2021-06-06T04:29
2021-06-06T04:29
facebook
дональд трамп
марк цукерберг
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал Facebook, заморозивший его аккаунт.Выступая в Северной Каролине, Трамп упомянул, что в соцсети его заблокировали на два года."Надо с этим покончить, нельзя это позволять", - заявил Трамп.Он обвинил главу компании Марка Цукерберга в нарушении закона."Он нарушил закон, потратив миллионы на … операцию по мобилизации голосов в самых демократических районах", - сказал Трамп.По его словам, Цукерберг, с которым он встречался в бытность президентом, резко изменил к нему отношение."Думаю, такова человеческая природа. Но мы не можем подобной человеческой природе править нашей страной", - сказал Трамп.
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facebook, дональд трамп, марк цукерберг, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости.
Бывший президент США Дональд Трамп
раскритиковал Facebook
, заморозивший его аккаунт.
Выступая в Северной Каролине, Трамп упомянул, что в соцсети его заблокировали на два года.
"Надо с этим покончить, нельзя это позволять", - заявил Трамп.
Он обвинил главу компании Марка Цукерберга
в нарушении закона.
"Он нарушил закон, потратив миллионы на … операцию по мобилизации голосов в самых демократических районах", - сказал Трамп.
По его словам, Цукерберг, с которым он встречался в бытность президентом, резко изменил к нему отношение.
"Думаю, такова человеческая природа. Но мы не можем подобной человеческой природе править нашей страной", - сказал Трамп.