https://ria.ru/20210606/evroparlament-1735850848.html
Глава Европарламента призвал принять западно-балканские страны в ЕС
Глава Европарламента призвал принять западно-балканские страны в ЕС - РИА Новости, 06.06.2021
Глава Европарламента призвал принять западно-балканские страны в ЕС
Глава Европейского парламента Давид Сассоли в интервью медиагруппе Funke призвал принять западно-балканские страны в Евросоюз, отметив, что такое расширение ЕС... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T09:50
2021-06-06T09:50
2021-06-06T09:50
давид сассоли
европарламент
евросоюз
черногория
албания
северная македония
сербия
европа
в мире
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава Европейского парламента Давид Сассоли в интервью медиагруппе Funke призвал принять западно-балканские страны в Евросоюз, отметив, что такое расширение ЕС стало бы "позитивным проектом для мира и благосостояния"."Расширение может иметь огромные преимущества как для региона, так и для Европы в целом, поскольку оно поможет обеспечить стабильный, процветающий и мирный континент", - отметил Сассоли, слова которого приводит газета Welt.По словам главы Европарламента, темпы включения западно-балканских государств в ЕС зависят от того, насколько эти страны будут соответствовать критериям для вступления в ЕС. "В каждой из этих стран еще предстоит завершить реформы", - сказал Сассоли.В число западно-балканских стран, которые являются кандидатами на вступление в ЕС, входят Албания, Северная Македония, Сербия и Черногория.
https://ria.ru/20210530/sanktsii-1734777419.html
https://ria.ru/20210509/serbiya-1731525669.html
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давид сассоли, европарламент, евросоюз, черногория, албания, северная македония, сербия, европа, в мире