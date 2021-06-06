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Глава Европарламента призвал принять западно-балканские страны в ЕС
Глава Европарламента призвал принять западно-балканские страны в ЕС - РИА Новости, 06.06.2021
Глава Европарламента призвал принять западно-балканские страны в ЕС
Глава Европейского парламента Давид Сассоли в интервью медиагруппе Funke призвал принять западно-балканские страны в Евросоюз, отметив, что такое расширение ЕС... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T09:50
2021-06-06T09:50
давид сассоли
европарламент
евросоюз
черногория
албания
северная македония
сербия
европа
в мире
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава Европейского парламента Давид Сассоли в интервью медиагруппе Funke призвал принять западно-балканские страны в Евросоюз, отметив, что такое расширение ЕС стало бы "позитивным проектом для мира и благосостояния"."Расширение может иметь огромные преимущества как для региона, так и для Европы в целом, поскольку оно поможет обеспечить стабильный, процветающий и мирный континент", - отметил Сассоли, слова которого приводит газета Welt.По словам главы Европарламента, темпы включения западно-балканских государств в ЕС зависят от того, насколько эти страны будут соответствовать критериям для вступления в ЕС. "В каждой из этих стран еще предстоит завершить реформы", - сказал Сассоли.В число западно-балканских стран, которые являются кандидатами на вступление в ЕС, входят Албания, Северная Македония, Сербия и Черногория.
https://ria.ru/20210530/sanktsii-1734777419.html
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давид сассоли, европарламент, евросоюз, черногория, албания, северная македония, сербия, европа, в мире

Глава Европарламента призвал принять западно-балканские страны в ЕС

09:50 06.06.2021
 
© AP Photo / Olivier Matthys/PoolПредседатель Европарламента Давид Сассоли
Председатель Европарламента Давид Сассоли - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© AP Photo / Olivier Matthys/Pool
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава Европейского парламента Давид Сассоли в интервью медиагруппе Funke призвал принять западно-балканские страны в Евросоюз, отметив, что такое расширение ЕС стало бы "позитивным проектом для мира и благосостояния".
"Расширение может иметь огромные преимущества как для региона, так и для Европы в целом, поскольку оно поможет обеспечить стабильный, процветающий и мирный континент", - отметил Сассоли, слова которого приводит газета Welt.
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По словам главы Европарламента, темпы включения западно-балканских государств в ЕС зависят от того, насколько эти страны будут соответствовать критериям для вступления в ЕС. "В каждой из этих стран еще предстоит завершить реформы", - сказал Сассоли.
В число западно-балканских стран, которые являются кандидатами на вступление в ЕС, входят Албания, Северная Македония, Сербия и Черногория.
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Давид СассолиЕвропарламентЕвросоюзЧерногорияАлбанияСеверная МакедонияСербияЕвропаВ мире
 
 
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