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В России продолжат действовать ограничения на экспорт продовольствия
В России продолжат действовать ограничения на экспорт продовольствия - РИА Новости, 07.06.2021
В России продолжат действовать ограничения на экспорт продовольствия
Россия сохранит ограничения на экспорт основных продуктов питания, чтобы избежать роста цен внутри страны, заявил Financial Times глава Минэкономразвития Максим РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-06T23:05
2021-06-07T07:03
россия
максим решетников
экономика
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Россия сохранит ограничения на экспорт основных продуктов питания, чтобы избежать роста цен внутри страны, заявил Financial Times глава Минэкономразвития Максим Решетников.По словам министра, подобные меры должны также привести к росту инвестиций в производство со стороны отечественный производителей. Решетников также рассказал, что правительство рассматривает меры по поддержке экспорта, чтобы при этом защитить от роста цен потребителей внутри страны. Как отметил министр, Россия может расширить меры по контролю экспорта, если цены продолжат расти. Речь может идти как о прямых ограничениях, так и "гибких пошлинах" на некоторые товары. Он уточнил, что власти отменили на внутреннем рынке большинство ценовых ограничений, но сохранили поддержку производителей некоторых основных продуктов, например хлеба и муки. С 2 июня в России вступил в силу зерновой демпфер — механизм, включающий плавающую экспортную пошлину и субсидии аграриям, исходя из объема производства. А с 5 июня в стране действует временный запрет на вывоз гречихи.
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россия, максим решетников, экономика

В России продолжат действовать ограничения на экспорт продовольствия

23:05 06.06.2021 (обновлено: 07:03 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПосевные работы в Красноярском крае
Посевные работы в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Россия сохранит ограничения на экспорт основных продуктов питания, чтобы избежать роста цен внутри страны, заявил Financial Times глава Минэкономразвития Максим Решетников.
По словам министра, подобные меры должны также привести к росту инвестиций в производство со стороны отечественный производителей.
"Это один из наших источников роста за счет добавления новых производственно-сбытовых цепочек — зерно подталкивает животноводство вперед, животноводство продвигает вперед молоко и так далее", — объяснил он.
Решетников также рассказал, что правительство рассматривает меры по поддержке экспорта, чтобы при этом защитить от роста цен потребителей внутри страны.
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Как отметил министр, Россия может расширить меры по контролю экспорта, если цены продолжат расти. Речь может идти как о прямых ограничениях, так и "гибких пошлинах" на некоторые товары. Он уточнил, что власти отменили на внутреннем рынке большинство ценовых ограничений, но сохранили поддержку производителей некоторых основных продуктов, например хлеба и муки.
С 2 июня в России вступил в силу зерновой демпфер — механизм, включающий плавающую экспортную пошлину и субсидии аграриям, исходя из объема производства. А с 5 июня в стране действует временный запрет на вывоз гречихи.
 
РоссияМаксим РешетниковЭкономика
 
 
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