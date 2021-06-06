https://ria.ru/20210606/eksport-1735915929.html

В России продолжат действовать ограничения на экспорт продовольствия

В России продолжат действовать ограничения на экспорт продовольствия - РИА Новости, 07.06.2021

В России продолжат действовать ограничения на экспорт продовольствия

Россия сохранит ограничения на экспорт основных продуктов питания, чтобы избежать роста цен внутри страны, заявил Financial Times глава Минэкономразвития Максим РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-06T23:05

2021-06-06T23:05

2021-06-07T07:03

россия

максим решетников

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732270144_0:25:3552:2023_1920x0_80_0_0_5c97cd1ee31e9a068c04e74fc0f98a15.jpg

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Россия сохранит ограничения на экспорт основных продуктов питания, чтобы избежать роста цен внутри страны, заявил Financial Times глава Минэкономразвития Максим Решетников.По словам министра, подобные меры должны также привести к росту инвестиций в производство со стороны отечественный производителей. Решетников также рассказал, что правительство рассматривает меры по поддержке экспорта, чтобы при этом защитить от роста цен потребителей внутри страны. Как отметил министр, Россия может расширить меры по контролю экспорта, если цены продолжат расти. Речь может идти как о прямых ограничениях, так и "гибких пошлинах" на некоторые товары. Он уточнил, что власти отменили на внутреннем рынке большинство ценовых ограничений, но сохранили поддержку производителей некоторых основных продуктов, например хлеба и муки. С 2 июня в России вступил в силу зерновой демпфер — механизм, включающий плавающую экспортную пошлину и субсидии аграриям, исходя из объема производства. А с 5 июня в стране действует временный запрет на вывоз гречихи.

https://radiosputnik.ria.ru/20210531/grechka-1734944489.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, максим решетников, экономика