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В Подмосковье при столкновении легковушки с поездом погибли три человека
В Подмосковье при столкновении легковушки с поездом погибли три человека - РИА Новости, 06.06.2021
В Подмосковье при столкновении легковушки с поездом погибли три человека
Три человека погибли при столкновении легковушки с поездом на железнодорожном переезде перегона "Соревнование — Большая Волга" в Подмосковье, сообщила старший... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T09:44
2021-06-06T09:44
2021-06-06T12:16
россия
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московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Три человека погибли при столкновении легковушки с поездом на железнодорожном переезде перегона "Соревнование — Большая Волга" в Подмосковье, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального управления на транспорте СК России Елена Марковская.По предварительным данным, легковая машина столкнулась с поездом на переезде перегона станций "Соревнование — Большая Волга" Савеловского направления МЖД примерно в 06:42."Увидев автомобиль, машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и избежать столкновения не удалось. В результате аварии водитель и два пассажира погибли на месте происшествия, члены локомотивной бригады и пассажиры электропоезда не пострадали", — сказала Марковская журналистам.По факту случившегося организована проверка.
https://radiosputnik.ria.ru/20210605/stolknovenie-1735826756.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия