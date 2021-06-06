https://ria.ru/20210606/dtp-1735850401.html

В Подмосковье при столкновении легковушки с поездом погибли три человека

В Подмосковье при столкновении легковушки с поездом погибли три человека - РИА Новости, 06.06.2021

В Подмосковье при столкновении легковушки с поездом погибли три человека

Три человека погибли при столкновении легковушки с поездом на железнодорожном переезде перегона "Соревнование — Большая Волга" в Подмосковье, сообщила старший... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T09:44

2021-06-06T09:44

2021-06-06T12:16

россия

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Три человека погибли при столкновении легковушки с поездом на железнодорожном переезде перегона "Соревнование — Большая Волга" в Подмосковье, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального управления на транспорте СК России Елена Марковская.По предварительным данным, легковая машина столкнулась с поездом на переезде перегона станций "Соревнование — Большая Волга" Савеловского направления МЖД примерно в 06:42."Увидев автомобиль, машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и избежать столкновения не удалось. В результате аварии водитель и два пассажира погибли на месте происшествия, члены локомотивной бригады и пассажиры электропоезда не пострадали", — сказала Марковская журналистам.По факту случившегося организована проверка.

https://radiosputnik.ria.ru/20210605/stolknovenie-1735826756.html

россия

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия