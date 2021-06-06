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При опрокидывании автомобиля в Башкирии пострадали четверо детей
При опрокидывании автомобиля в Башкирии пострадали четверо детей - РИА Новости, 06.06.2021
При опрокидывании автомобиля в Башкирии пострадали четверо детей
При опрокидывании автомобиля в Башкирии пострадали женщина и четверо детей, все они госпитализированы, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T09:28
2021-06-06T09:28
2021-06-06T09:28
республика башкортостан
авто
происшествия
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УФА, 6 июн - РИА Новости. При опрокидывании автомобиля в Башкирии пострадали женщина и четверо детей, все они госпитализированы, сообщает Госавтоинспекция региона.По данным ведомства, авария произошла вечером в субботу на автодороге Бала-Четырман - Михайловка Фёдоровского района: 28-летний водитель за рулем ВАЗ-2115 не справился с управлением, допустил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием."В результате ДТП 25-летняя супруга водителя, а также несовершеннолетние пассажиры в возрасте 4, 9, 11 лет и годовалый ребёнок были госпитализированы", - сообщает башкирская Госавтоинспекция.Отмечается, что муж с женой, вместе со своими детьми и двумя племянниками ехали в магазин в соседнюю деревню. Водитель при этом не имел водительского удостоверения.
https://ria.ru/20210529/dtp-1734760737.html
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республика башкортостан, авто, происшествия
УФА, 6 июн - РИА Новости.
При опрокидывании автомобиля в Башкирии
пострадали женщина и четверо детей, все они госпитализированы, сообщает Госавтоинспекция региона.
По данным ведомства, авария произошла вечером в субботу на автодороге Бала-Четырман - Михайловка Фёдоровского района: 28-летний водитель за рулем ВАЗ-2115 не справился с управлением, допустил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием.
"В результате ДТП 25-летняя супруга водителя, а также несовершеннолетние пассажиры в возрасте 4, 9, 11 лет и годовалый ребёнок были госпитализированы", - сообщает башкирская Госавтоинспекция.
Отмечается, что муж с женой, вместе со своими детьми и двумя племянниками ехали в магазин в соседнюю деревню. Водитель при этом не имел водительского удостоверения.