https://ria.ru/20210606/dtp-1735849155.html

При опрокидывании автомобиля в Башкирии пострадали четверо детей

При опрокидывании автомобиля в Башкирии пострадали четверо детей - РИА Новости, 06.06.2021

При опрокидывании автомобиля в Башкирии пострадали четверо детей

При опрокидывании автомобиля в Башкирии пострадали женщина и четверо детей, все они госпитализированы, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T09:28

2021-06-06T09:28

2021-06-06T09:28

республика башкортостан

авто

происшествия

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УФА, 6 июн - РИА Новости. При опрокидывании автомобиля в Башкирии пострадали женщина и четверо детей, все они госпитализированы, сообщает Госавтоинспекция региона.По данным ведомства, авария произошла вечером в субботу на автодороге Бала-Четырман - Михайловка Фёдоровского района: 28-летний водитель за рулем ВАЗ-2115 не справился с управлением, допустил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием."В результате ДТП 25-летняя супруга водителя, а также несовершеннолетние пассажиры в возрасте 4, 9, 11 лет и годовалый ребёнок были госпитализированы", - сообщает башкирская Госавтоинспекция.Отмечается, что муж с женой, вместе со своими детьми и двумя племянниками ехали в магазин в соседнюю деревню. Водитель при этом не имел водительского удостоверения.

https://ria.ru/20210529/dtp-1734760737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, авто, происшествия