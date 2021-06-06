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Сбивший двух человек в ХМАО водитель брал покататься чужую машину
Сбивший двух человек в ХМАО водитель брал покататься чужую машину - РИА Новости, 06.06.2021
Сбивший двух человек в ХМАО водитель брал покататься чужую машину
Водитель, сбивший двух человек на остановке в Нижневартовске (ХМАО), совершил аварию на чужом автомобиле, который брал покататься, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T08:38
2021-06-06T08:38
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
нижневартовск
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июн - РИА Новости. Водитель, сбивший двух человек на остановке в Нижневартовске (ХМАО), совершил аварию на чужом автомобиле, который брал покататься, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.Ведомство ранее информировало, что вечером в субботу в Нижневартовске в районе дома по улице Заводская водитель за рулем автомобиля "Лада" сбил на автобусной остановке женщину и мужчину, а затем скрылся с места аварии. Женщина погибла, мужчину госпитализировали. Известно, что владельцем автомобиля является 49-летний житель Нижневартовска, отмечали в пресс-службе УМВД."Полиция разыскивает водителя, совершившего ДТП со смертельным исходом. Он взял машину покататься с разрешения владельца", - сказал представитель ведомства.По его словам, полиция возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Собеседник агентства добавил, что подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности.
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), нижневартовск, происшествия

Сбивший двух человек в ХМАО водитель брал покататься чужую машину

08:38 06.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС работает на Моховой улице в Москве
Сотрудник ДПС работает на Моховой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июн - РИА Новости. Водитель, сбивший двух человек на остановке в Нижневартовске (ХМАО), совершил аварию на чужом автомобиле, который брал покататься, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Ведомство ранее информировало, что вечером в субботу в Нижневартовске в районе дома по улице Заводская водитель за рулем автомобиля "Лада" сбил на автобусной остановке женщину и мужчину, а затем скрылся с места аварии. Женщина погибла, мужчину госпитализировали. Известно, что владельцем автомобиля является 49-летний житель Нижневартовска, отмечали в пресс-службе УМВД.
"Полиция разыскивает водителя, совершившего ДТП со смертельным исходом. Он взял машину покататься с разрешения владельца", - сказал представитель ведомства.
По его словам, полиция возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Собеседник агентства добавил, что подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности.
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РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)НижневартовскПроисшествия
 
 
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