https://ria.ru/20210606/dtp-1735846001.html

Сбивший двух человек в ХМАО водитель брал покататься чужую машину

Сбивший двух человек в ХМАО водитель брал покататься чужую машину - РИА Новости, 06.06.2021

Сбивший двух человек в ХМАО водитель брал покататься чужую машину

Водитель, сбивший двух человек на остановке в Нижневартовске (ХМАО), совершил аварию на чужом автомобиле, который брал покататься, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T08:38

2021-06-06T08:38

2021-06-06T08:38

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

нижневартовск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728685745_0:0:2957:1663_1920x0_80_0_0_a8a766bdfe28b4467d6471befe19c2fc.jpg

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июн - РИА Новости. Водитель, сбивший двух человек на остановке в Нижневартовске (ХМАО), совершил аварию на чужом автомобиле, который брал покататься, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.Ведомство ранее информировало, что вечером в субботу в Нижневартовске в районе дома по улице Заводская водитель за рулем автомобиля "Лада" сбил на автобусной остановке женщину и мужчину, а затем скрылся с места аварии. Женщина погибла, мужчину госпитализировали. Известно, что владельцем автомобиля является 49-летний житель Нижневартовска, отмечали в пресс-службе УМВД."Полиция разыскивает водителя, совершившего ДТП со смертельным исходом. Он взял машину покататься с разрешения владельца", - сказал представитель ведомства.По его словам, полиция возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Собеседник агентства добавил, что подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности.

https://radiosputnik.ria.ru/20210605/dtp-1735819731.html

россия

нижневартовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), нижневартовск, происшествия