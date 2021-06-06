Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210606/dps-1735869936.html
Автоэксперты прокомментировали идею о скрытом надзоре сотрудников ДПС
Автоэксперты прокомментировали идею о скрытом надзоре сотрудников ДПС - РИА Новости, 06.06.2021
Автоэксперты прокомментировали идею о скрытом надзоре сотрудников ДПС
Осуществлять скрытый надзор сотрудники ГИБДД без формы могут для передачи сведений, это правило было давно, однако по требованию человека "в гражданском" никто... РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T13:53
2021-06-06T13:53
виктор травин
авто
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155737/29/1557372936_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d0537cb7b91fa4c4a26e18ec44acb4b8.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Осуществлять скрытый надзор сотрудники ГИБДД без формы могут для передачи сведений, это правило было давно, однако по требованию человека "в гражданском" никто не остановится, заявили опрошенные РИА Новости эксперты, комментируя проект приказа МВД.Ранее МВД подготовило проект приказа, которым будет регулироваться скрытый надзор за ситуацией на дорогах. В нем говорится, что при таком типе работы полицейские могут пользоваться патрульным автомобилем без специальной цветографической схемы и не носить форму. В таком случае они не смогут останавливать автомобили и лично оформлять нарушения — только фиксировать их и передавать другим нарядам, которые при необходимости задержат водителя и составят протокол. Если же инспекторы ведут скрытый надзор в форме, они смогут делать все самостоятельно."Эта норма давно кочует из приказа в приказ. Все это было предусмотрено уже давно... что сотрудники ГАИ имеют право, сидя в кустах, осуществлять надзор за дорожным движением. Если сотрудник в форме, то он может выйти и остановить нарушителя, сам составить протокол. Если он не в форме, то, конечно, кто же остановится по его требованию? Поэтому он тогда передает на ближайший пост ДПС или ближайшему экипажу", - сказал президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.Он пояснил, что следить за нарушениями имеют право не только сотрудники полиции, но и любые граждане, и сообщать о них в дежурную часть.Однако, по мнению координатора общественного проекта "Движение" Андрея Орла, если автовладельцы все-таки остановятся, вопросы могут решаться на месте и провоцировать развитие коррупционных схем."У нас, к сожалению, этот фактор взяток и "нечистых на руку" сотрудников вносит свои коррективы, поэтому я бы поосторожнее был с введением таких нововведений. В целом, если мы когда-нибудь искореним коррупцию, в чем я сомневаюсь, к сожалению, то это рабочая схема", - сказал автоэксперт.
https://ria.ru/20210606/dps-1735861170.html
https://ria.ru/20210606/dps-1735854751.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155737/29/1557372936_252:0:2981:2047_1920x0_80_0_0_fbac30ad4087e1dfe64836d52a5c2cc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виктор травин, авто, общество

Автоэксперты прокомментировали идею о скрытом надзоре сотрудников ДПС

13:53 06.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС на улице в Москве
Сотрудник ДПС на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Осуществлять скрытый надзор сотрудники ГИБДД без формы могут для передачи сведений, это правило было давно, однако по требованию человека "в гражданском" никто не остановится, заявили опрошенные РИА Новости эксперты, комментируя проект приказа МВД.
Ранее МВД подготовило проект приказа, которым будет регулироваться скрытый надзор за ситуацией на дорогах. В нем говорится, что при таком типе работы полицейские могут пользоваться патрульным автомобилем без специальной цветографической схемы и не носить форму. В таком случае они не смогут останавливать автомобили и лично оформлять нарушения — только фиксировать их и передавать другим нарядам, которые при необходимости задержат водителя и составят протокол. Если же инспекторы ведут скрытый надзор в форме, они смогут делать все самостоятельно.
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
Вчера, 12:11
Правила пресечения взяток хотят обновить для инспекторов ДПС
"Эта норма давно кочует из приказа в приказ. Все это было предусмотрено уже давно... что сотрудники ГАИ имеют право, сидя в кустах, осуществлять надзор за дорожным движением. Если сотрудник в форме, то он может выйти и остановить нарушителя, сам составить протокол. Если он не в форме, то, конечно, кто же остановится по его требованию? Поэтому он тогда передает на ближайший пост ДПС или ближайшему экипажу", - сказал президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.
Он пояснил, что следить за нарушениями имеют право не только сотрудники полиции, но и любые граждане, и сообщать о них в дежурную часть.
Однако, по мнению координатора общественного проекта "Движение" Андрея Орла, если автовладельцы все-таки остановятся, вопросы могут решаться на месте и провоцировать развитие коррупционных схем.
"У нас, к сожалению, этот фактор взяток и "нечистых на руку" сотрудников вносит свои коррективы, поэтому я бы поосторожнее был с введением таких нововведений. В целом, если мы когда-нибудь искореним коррупцию, в чем я сомневаюсь, к сожалению, то это рабочая схема", - сказал автоэксперт.
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД на трассе Р-217 Кавказ - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
Вчера, 10:48
Сотрудникам ДПС могут установить правила видеозаписи нарушителей
 
Виктор ТравинАвтоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:11Блинкен не исключил повторных санкций против оператора "Северного потока — 2"
19:11Портрет Павла I был продан на торгах в Лондоне за 1,3 миллиона долларов
19:05Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
18:35Под Волгоградом подбросившие наркотики экс-полицейские получили срок
18:28Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой
18:18В США оценили численность выведенных из Афганистана войск
18:16В Индии при пожаре на химзаводе погибли 14 человек
18:12В Киеве заявили о решающем моменте для остановки "Северного потока — 2"
18:12Замначальника отдела УМВД Екатеринбурга обвинили в получении взятки
18:07Путин оценил состояние связей России и Евросоюза
18:03Пользователи Twitter подали иск к Роскомнадзору из-за замедления сайта
18:02В Крыму ливень подтопил участок трассы "Таврида"
17:54Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Нагорном Карабахе
17:52Кипр надеется открыться для российских туристов в ближайшее время
Лента новостейМолния