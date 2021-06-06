https://ria.ru/20210606/dps-1735869936.html

Автоэксперты прокомментировали идею о скрытом надзоре сотрудников ДПС

Автоэксперты прокомментировали идею о скрытом надзоре сотрудников ДПС - РИА Новости, 06.06.2021

Автоэксперты прокомментировали идею о скрытом надзоре сотрудников ДПС

Осуществлять скрытый надзор сотрудники ГИБДД без формы могут для передачи сведений, это правило было давно, однако по требованию человека "в гражданском" никто... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T13:53

2021-06-06T13:53

2021-06-06T13:53

виктор травин

авто

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155737/29/1557372936_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d0537cb7b91fa4c4a26e18ec44acb4b8.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Осуществлять скрытый надзор сотрудники ГИБДД без формы могут для передачи сведений, это правило было давно, однако по требованию человека "в гражданском" никто не остановится, заявили опрошенные РИА Новости эксперты, комментируя проект приказа МВД.Ранее МВД подготовило проект приказа, которым будет регулироваться скрытый надзор за ситуацией на дорогах. В нем говорится, что при таком типе работы полицейские могут пользоваться патрульным автомобилем без специальной цветографической схемы и не носить форму. В таком случае они не смогут останавливать автомобили и лично оформлять нарушения — только фиксировать их и передавать другим нарядам, которые при необходимости задержат водителя и составят протокол. Если же инспекторы ведут скрытый надзор в форме, они смогут делать все самостоятельно."Эта норма давно кочует из приказа в приказ. Все это было предусмотрено уже давно... что сотрудники ГАИ имеют право, сидя в кустах, осуществлять надзор за дорожным движением. Если сотрудник в форме, то он может выйти и остановить нарушителя, сам составить протокол. Если он не в форме, то, конечно, кто же остановится по его требованию? Поэтому он тогда передает на ближайший пост ДПС или ближайшему экипажу", - сказал президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.Он пояснил, что следить за нарушениями имеют право не только сотрудники полиции, но и любые граждане, и сообщать о них в дежурную часть.Однако, по мнению координатора общественного проекта "Движение" Андрея Орла, если автовладельцы все-таки остановятся, вопросы могут решаться на месте и провоцировать развитие коррупционных схем."У нас, к сожалению, этот фактор взяток и "нечистых на руку" сотрудников вносит свои коррективы, поэтому я бы поосторожнее был с введением таких нововведений. В целом, если мы когда-нибудь искореним коррупцию, в чем я сомневаюсь, к сожалению, то это рабочая схема", - сказал автоэксперт.

https://ria.ru/20210606/dps-1735861170.html

https://ria.ru/20210606/dps-1735854751.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор травин, авто, общество