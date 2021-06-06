https://ria.ru/20210606/dps-1735861170.html

Правила пресечения взяток хотят обновить для инспекторов ДПС

Правила пресечения взяток хотят обновить для инспекторов ДПС - РИА Новости, 06.06.2021

Правила пресечения взяток хотят обновить для инспекторов ДПС

Сотрудникам ДПС хотят запретить пользоваться средствами связи участников движения, кроме случаев, не терпящих отлагательств, следует из проекта приказа МВД,... РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T12:11

2021-06-06T12:11

2021-06-06T12:30

авто

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Сотрудникам ДПС хотят запретить пользоваться средствами связи участников движения, кроме случаев, не терпящих отлагательств, следует из проекта приказа МВД, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Сотрудникам запрещается принимать от участников дорожного движения материальные ценности, какие-либо вещи, предметы или документы, не требующиеся для выполнения административных действий, а также пользоваться средствами связи участников дорожного движения, за исключением случаев, не терпящих отлагательства", - говорится в тексте документа.При этом в документе по-прежнему, как и в предыдущих правилах, сохраняется обязанность для инспектора вернуть участнику движения его документы, если в них содержатся деньги или ценные бумаги.При обращении к сотруднику в целях склонения к взятке инспектор должен подать соответствующее уведомление об этом факте в установленном МВД порядке.

https://ria.ru/20210606/dps-1735854751.html

https://ria.ru/20210526/nasilie-1733921367.html

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2021

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авто, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество