https://ria.ru/20210606/dps-1735854751.html
Сотрудникам ДПС могут установить правила видеозаписи нарушителей
Сотрудникам ДПС могут установить правила видеозаписи нарушителей - РИА Новости, 06.06.2021
Сотрудникам ДПС могут установить правила видеозаписи нарушителей
Для сотрудников ДПС хотят установить правила видеофиксации "административных действий", в частности их хотят обязать предупреждать участников дорожного движения РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T10:48
2021-06-06T10:48
2021-06-06T10:48
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Для сотрудников ДПС хотят установить правила видеофиксации "административных действий", в частности их хотят обязать предупреждать участников дорожного движения о съемке и не выходить из их поля обзора, соответствующий проект приказа МВД размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."В случае использования при осуществлении административных действий фото-, видео и (или) звукозаписывающей аппаратуры, в том числе носимого и (или) установленного в патрульном автомобиле видеорегистратора, сотрудник уведомляет об этом участников дорожного движения (присутствующих при этом лиц)", - говорится в документе.Согласно ему же, осуществление сотрудником "административных действий" должно быть в поле обзора систем видеонаблюдения в патрульных машинах, на постах и видеорегистраторов.А для фиксации процессуальных действий без участия понятых сотрудники могут использовать цифровую аппаратуру - носимые видеорегистраторы, видеокамеры, фотоаппараты с функцией видеозаписи и прочие устройства).
https://ria.ru/20210526/nasilie-1733921367.html
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости.
Для сотрудников ДПС хотят установить правила видеофиксации "административных действий", в частности их хотят обязать предупреждать участников дорожного движения о съемке и не выходить из их поля обзора, соответствующий проект приказа МВД
размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"В случае использования при осуществлении административных действий фото-, видео и (или) звукозаписывающей аппаратуры, в том числе носимого и (или) установленного в патрульном автомобиле видеорегистратора, сотрудник уведомляет об этом участников дорожного движения (присутствующих при этом лиц)", - говорится в документе.
Согласно ему же, осуществление сотрудником "административных действий" должно быть в поле обзора систем видеонаблюдения в патрульных машинах, на постах и видеорегистраторов.
А для фиксации процессуальных действий без участия понятых сотрудники могут использовать цифровую аппаратуру - носимые видеорегистраторы, видеокамеры, фотоаппараты с функцией видеозаписи и прочие устройства).