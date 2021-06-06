https://ria.ru/20210606/dps-1735854751.html

Сотрудникам ДПС могут установить правила видеозаписи нарушителей

Сотрудникам ДПС могут установить правила видеозаписи нарушителей - РИА Новости, 06.06.2021

Сотрудникам ДПС могут установить правила видеозаписи нарушителей

Для сотрудников ДПС хотят установить правила видеофиксации "административных действий", в частности их хотят обязать предупреждать участников дорожного движения РИА Новости, 06.06.2021

2021-06-06T10:48

2021-06-06T10:48

2021-06-06T10:48

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Для сотрудников ДПС хотят установить правила видеофиксации "административных действий", в частности их хотят обязать предупреждать участников дорожного движения о съемке и не выходить из их поля обзора, соответствующий проект приказа МВД размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."В случае использования при осуществлении административных действий фото-, видео и (или) звукозаписывающей аппаратуры, в том числе носимого и (или) установленного в патрульном автомобиле видеорегистратора, сотрудник уведомляет об этом участников дорожного движения (присутствующих при этом лиц)", - говорится в документе.Согласно ему же, осуществление сотрудником "административных действий" должно быть в поле обзора систем видеонаблюдения в патрульных машинах, на постах и видеорегистраторов.А для фиксации процессуальных действий без участия понятых сотрудники могут использовать цифровую аппаратуру - носимые видеорегистраторы, видеокамеры, фотоаппараты с функцией видеозаписи и прочие устройства).

https://ria.ru/20210526/nasilie-1733921367.html

россия

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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество