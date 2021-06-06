https://ria.ru/20210606/donbass-1735854281.html
Глава ЛНР отметил важность русского языка для жителей республики
Глава ЛНР отметил важность русского языка для жителей республики - РИА Новости, 06.06.2021
Глава ЛНР отметил важность русского языка для жителей республики
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в Международный день русского языка отметил его важность для жителей республики. РИА Новости, 06.06.2021
2021-06-06T10:41
2021-06-06T10:41
2021-06-06T10:41
владимир даль
леонид пасечник
луганская народная республика
александр пушкин
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ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в Международный день русского языка отметил его важность для жителей республики.Международный день русского языка отмечается 6 июня, в день рождения Александра Пушкина."Поздравляю с Днем русского языка! Для нас это не просто государственный язык, это – культура, традиции и историческая ценность республики. 2021 год объявлен (в ЛНР, - ред.) годом Владимира Даля. Учась у великих мастеров русского слова, мы должны беречь, совершенствовать и любить родной язык", - написал Пасечник в Twitter.
https://ria.ru/20210606/yazyk-1735603757.html
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владимир даль, леонид пасечник, луганская народная республика, александр пушкин, twitter, в мире